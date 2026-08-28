Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”

O femeie din Gorj, proaspăt pensionată după 43 de ani de muncă, a rămas profund nemulțumită când a aflat valoarea pensiei stabilite de Casa Teritorială de Pensii. Aceasta a cerut ajutorul pe un forum de Facebook dedicat pensiilor.

O pensionară nu primește pensia la care se aștepta Foto: arhivă

Nemulțumirile pensionarei

Deși suma de 4.197 de lei nu este una mică, pensionara susține că instituția nu i‑a recunoscut aproximativ 17 ani și patru luni lucrați în grupa a II‑a de muncă, perioadă care ar fi trebuit să îi aducă beneficii suplimentare.

„Bună ziua! Am primit decizia de pensionare pentru limită de vârstă și nu mi s-a luat în calcul perioada dintre 1 martie 1983 și 1 iulie 2000, când am avut grupa a II-a de muncă, deși eu am dus adeverințele atașate în momentul în care am depus dosarul.

De la Casa de Pensii mi s-a spus că registratorul/statisticianul nu lucrează cu pacientul, ci pe calculator, dar în acea perioadă nu existau calculatoare. Ce credeți că pot să fac pentru a mi se lua în calcul adeverințele? Mulțumesc anticipat!”, a scris pensionara pe Facebook.

Ce a lucrat femeia timp de 43 de ani

Pensionara a lucrat în grupa a II‑a timp de peste 17 ani, între 1 martie 1983 și 1 iulie 2000. În prima parte a perioadei, între 1983 și 1990, a fost registrator medical la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, funcție pentru care instituția i‑a eliberat în martie 2023 o adeverință ce confirma încadrarea în grupa a II‑a, în procent de 100%.

Foto: Facebook/Pensii și iar pensii

Ulterior, din 1991 până la 1 iulie 2000, femeia a lucrat ca statistician la Direcția de Sănătate Publică Gorj, primind în mai 2026 o nouă adeverință care menționa aceeași încadrare în grupa a II‑a.

Deși a depus ambele documente la dosarul de pensionare, Casa Teritorială de Pensii Gorj nu a valorificat aceste perioade ca muncă în condiții deosebite. În decizia emisă, anii respectivi au fost considerați vechime în condiții normale, ceea ce înseamnă că nu au fost eliminați din stagiul de cotizare, dar nici nu au generat beneficiile specifice grupei a II‑a.

Adeverința publicată de pensionară Foto: Facebook/Pensii și iar pensii

Astfel, în dreptul perioadelor lucrate în condiții speciale, deosebite sau în fostele grupe I și II apare mențiunea „zero ani și zero luni”.

Femeia a fost pensionată pentru limită de vârstă începând cu 30 iunie 2026, cu o pensie de 4.197 de lei. Deși vârsta standard de pensionare era de 62 de ani și șapte luni, ea a beneficiat de o reducere de cinci ani, întrucât depășise stagiul complet de cotizare contributiv. Reducerea nu a fost însă acordată pentru cei 17 ani lucrați în grupa a II‑a, deoarece perioada nu a fost recunoscută ca atare.

Ce spune legea

Potrivit explicațiilor din decizie, motivul respingerii încadrării în grupa a II‑a este o neconcordanță între funcțiile de registrator medical și statistician și activitățile prevăzute în Ordinul nr. 50/1990, actul normativ invocat de foștii angajatori în adeverințe. În lipsa unei corespondențe clare între atribuțiile menționate și lista activităților eligibile, Casa de Pensii a considerat că perioadele respective nu pot fi valorificate ca muncă în condiții deosebite.

Cine sunt românii care pot beneficia de o majorare a pensiei

Cei care pot beneficia de o majorare a punctajului de sunt românii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru Pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%. Și pentru cei care au contribuit cu 4% pot primi o majorare, dar pentru anumite perioade. În acest context, legea stabilește procente diferite de majorare a punctajului, în funcție de perioada în care a fost plătită contribuția, relatează adevarul.ro.

Românii trebuie să verifice nu numai dacă au lucrat înainte de aprilie 1001, ci trebuie să identifice și perioada în care s-a realizat contribuția. În cazul în care este vorba despre 4%, trebuie verificat dacă se încadrează în intervalele prevăzute de lege.