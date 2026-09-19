Un norvegian vrea să trăiască 8 luni în România cu 6.000 de euro. Ce i-au răspuns românii

Un tânăr din Norvegia plănuiește să se mute în România până la finalul lunii noiembrie și a întrebat, în mediul online, ce părere au românii despre situația sa. Tânărul norvegian are economisiți 6.000 de euro, a terminat recent studiile de licență în design de servicii și speră să-și găsească un loc de muncă în România.

Norvegianul dorește să se mute în România Foto: Pixabay

Băiatul speră să se angajeze online sau chiar să găsească un job în România. În postarea sa de pe Reddit, el a explicat că îi este greu să-și găsească un loc de muncă în domeniul pe care l-a studiat, deoarece companiile caută oameni care deja au experiență.

„M-am mutat la mama mea pentru că este foarte scump să plătesc chirie în Norvegia și mă gândeam că poate ar fi o idee bună să încerc să locuiesc în România”, a scris tânărul în vârstă de numai 25 de ani. El plănuiește să ajungă în țară până la finalul lui noiembrie și are economisiți 6.000 de euro. Speră să petreacă cel puțin opt luni în țara noastră și a cerut opinia românilor.

Postarea a atras atenția internauților

Tânărul norvegian a întrebat românii cât de ușor i-ar fi să se angajeze și să se descurce din economiile făcute. În plus, el era curios și care ar fi cel mai bun oraș în care să se mute. Iar un internaut român i-a spus că îi pot ajunge cei 6.000 de euro pentru opt luni dacă își planifică atent banii.

„Nu va fi foarte confortabil, dar se poate. Totuși, piața muncii este dooooooogshit, așa că, dacă poți găsi un loc de muncă online, fă asta. În ceea ce privește orașul, depinde foarte mult de ceea ce vrei să faci aici. Dacă îți plac sporturile de iarnă, poți lua în calcul zonele montane. Dacă vrei să fii într-un oraș mare și să ai acces la mai multe oportunități, Bucureștiul ar putea fi o alegere”, a scris un internaut român.

În același timp, alți internauți au fost mult mai circumspecți în privința banilor pe care norvegianul îi are economisiți.

„Cred că subestimezi serios cât de scumpă este România. 6.000 de euro pentru opt luni este extrem de dificil, mai ales dacă vrei să locuiești singur într-un oraș mare. Prețurile din supermarketuri sunt acum destul de apropiate de cele din alte țări europene, iar chiria pentru un apartament cu un dormitor într-un oraș mare poate fi în jur de 400-800 de euro pe lună, în funcție de oraș, zonă și condițiile apartamentului”, a scris un român.

„6.000 de euro nu sunt absolut deloc suficienți pentru opt luni dacă vrei să locuiești în București sau într-un alt oraș mare fără să ai un venit”, a scris o altă persoană.

„6.000 de euro nu sunt absolut deloc suficienți”

În același timp, unii români au considerat că faptul că tânărul vorbește norvegiană nativ poate fi un avantaj pe piața muncii.

„În Cluj sau București poți câștiga suficient doar pentru că vorbești norvegiană. Sunt companii internaționale care angajează oameni pentru servicii pentru clienți, suport sau alte domenii în care limbile nordice sunt foarte căutate. Eu aș începe să caut încă din Norvegia, înainte să te urci în avion”, a spus un român.