 Anaconda uriașă, confundată cu o altă specie timp de milioane de ani. Șarpele poate ajunge la 6,3 metri
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Anaconda uriașă, confundată cu o altă specie timp de milioane de ani. Șarpele poate ajunge la 6,3 metri

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O descoperire spectaculoasă făcută în adâncurile Amazonului schimbă ceea ce se știa până acum despre una dintre cele mai mari specii de șerpi din lume. Cercetătorii au stabilit că ceea ce era considerat până acum o singură specie de anacondă verde este, de fapt, format din două specii distincte genetic.

Anaconda uriașă, confundată cu o altă specie timp de milioane de ani
Anaconda uriașă, confundată cu o altă specie timp de milioane de ani Foto: Profimedia

Noua specie a primit denumirea de anaconda verde nordică (Eunectes akayima), în timp ce anaconda verde sudică își păstrează denumirea științifică Eunectes murinus. Cele două animale seamănă foarte mult la exterior, însă analizele genetice au scos la iveală o diferență de 5,5%. Potrivit cercetătorilor, cele două linii evolutive s-au separat în urmă cu aproape 10 milioane de ani.

Studiul a arătat că diferența dintre cele două specii este una importantă. Pentru comparație, oamenii și cimpanzeii prezintă o diferență genetică de aproximativ 2%.

Cercetătorii au ajuns la această concluzie după ce au analizat probe prelevate din Ecuador, Venezuela și Brazilia și au comparat, în același timp, caracteristicile fizice ale mai multor exemplare.

Astfel, o populație de anaconde considerată până acum parte a aceleiași specii cu anaconda verde sudică a primit propriul statut de specie.

Anaconda de 6,3 metri, găsită în Ecuador

În timpul unei expediții desfășurate în Amazonul ecuadorian, cercetătorii au întâlnit o femelă de anaconda verde nordică ce măsura 6,3 metri lungime.

Membrii comunității indigene Waorani, care cunosc foarte bine regiunea, au relatat că în zonă ar exista și exemplare care depășesc 7,5 metri și ar cântări aproximativ 500 de kilograme. Aceste dimensiuni nu au fost însă confirmate prin măsurători realizate de echipa de cercetare.

Expediția a beneficiat de sprijinul membrilor comunității Waorani, care i-au ajutat pe cercetători să identifice zonele în care trăiesc anacondele.

Descoperirea a avut loc în timpul filmărilor pentru seria National Geographic „Pole to Pole with Will Smith”. Din echipa expediției a făcut parte și profesorul Bryan Fry, de la Universitatea din Queensland. Cercetătorii nu au urmărit doar identificarea noii specii. Anacondele au fost analizate și pentru a obține informații despre starea ecosistemului amazonian.

Fiind prădători aflați în vârful lanțului trofic, acești șerpi pot acumula în organism substanțe toxice provenite din mediul înconjurător. Echipa a urmărit în special efectele poluării asociate activităților industriei petroliere din regiune.

Analizele au indicat acumularea unor metale provenite din activitățile petroliere, iar aceste date pot oferi indicii despre nivelul de contaminare a ecosistemului.

Noua specie, mai vulnerabilă

Identificarea anacondei verzi nordice are implicații importante și pentru conservarea acesteia. Potrivit cercetătorilor, noua specie are un areal de răspândire mai restrâns decât anaconda verde sudică.

Acest lucru poate însemna o vulnerabilitate mai mare în fața modificărilor habitatului și a activităților umane. Descoperirea arată, totodată, cât de multe necunoscute există încă în ecosistemele Amazonului, unde specii considerate cunoscute de zeci de ani pot ascunde, de fapt, diferențe evolutive majore.

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