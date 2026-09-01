 Orașul în care se intră doar cu permis special și nu există niciun drum. În ce regiune se află
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Orașul în care se intră doar cu permis special și nu există niciun drum. În ce regiune se află

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În nordul îndepărtat al Rusiei se află Norilsk – un oraș care pare, în multe privințe, rupt de restul lumii. Nu există drumuri care să îl lege de alte localități, iarna soarele nu răsare timp de săptămâni, temperaturile coboară mult sub zero grade, iar străinii au nevoie de permis special pentru a intra.

Orașul uitat de lume din Rusia
Orașul uitat de lume din Rusia Foto: Profimedia

  Aproximativ 176.000 de oameni trăiesc aici, în una dintre cele mai dure metropole de pe planetă.  

Povestea orașului din Rusia

Norilsk se află la circa 2.400 km de Polul Nord și la aproximativ 3.000 km de Moscova. Este unul dintre cele mai mari orașe din interiorul Cercului Arctic, iar existența sa este strâns legată de resursele minerale uriașe aflate sub solul înghețat.

Zona Norilsk se află pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de nichel, cupru și paladiu din lume. În 1935, autoritățile sovietice au început construirea unui vast complex minier și metalurgic, menit să exploateze aceste resurse strategice.

O parte întunecată a istoriei orașului este legată de Norillag – un sistem de lagăre Gulag, unde deținuții erau folosiți ca forță de muncă. În următoarele două decenii, sute de mii de prizonieri au trecut prin aceste lagăre și au lucrat în condiții arctice extreme pentru a construi minele, uzinele și infrastructura orașului. Mii de oameni au murit din cauza frigului, foametei, bolilor și epuizării.

Lagărele au fost închise în anii ’50, însă industria a rămas și a continuat să modeleze viața din Norilsk.

Unul dintre cele mai poluate orașe din lume

Industria minieră și metalurgică a adus locuri de muncă și importanță economică, dar și probleme ecologice uriașe. Timp de decenii, Norilsk a fost considerat unul dintre cele mai poluate orașe industriale de pe glob. Emisiile de dioxid de sulf și alte substanțe toxice au afectat grav natura din jur.

Ploile acide și poluarea industrială au distrus vegetația pe suprafețe întinse, iar peisajul din apropierea uzinelor este, în unele zone, aproape complet lipsit de viață.

În 2020, Norilsk a ajuns din nou în atenția lumii după o catastrofă ecologică majoră: o cantitate uriașă de motorină s-a scurs dintr-un rezervor al unei centrale termice, contaminând solul și cursurile de apă din zonă.

Iarnă fără soare și veri fără noapte

Chiar și fără industrie, viața în Norilsk ar fi extrem de dificilă. Iarna este lungă, cu temperaturi care ajung frecvent la –30°C sau chiar mai jos. Zăpada acoperă orașul cea mai mare parte a anului, iar vânturile puternice fac deplasarea o provocare zilnică.

Un fenomen aparte este noaptea polară: timp de aproximativ 45 de zile, în mijlocul iernii, soarele nu răsare deloc. În schimb, vara aduce opusul – soarele de la miezul nopții, când lumina persistă săptămâni întregi, fără întuneric real.

Un oraș fără drumuri către restul Rusiei

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale Norilskului este izolarea sa totală. Nu există drumuri care să lege orașul de alte regiuni ale Rusiei. Pentru majoritatea oamenilor, avionul este singura modalitate practică de a ajunge aici. Mărfurile și pasagerii pot fi transportați și prin portul Dudinka, aflat pe fluviul Enisei.

Asta înseamnă că un locuitor al Norilskului nu poate pur și simplu să urce în mașină și să conducă până la Moscova. Izolarea este și mai strictă pentru străini: accesul în oraș este reglementat, iar vizitatorii din alte țări au nevoie de un permis special emis de autoritățile ruse.

Un loc extrem, dar totuși un cămin

În ciuda climatului dur, a poluării industriale și a izolării geografice, zeci de mii de oameni numesc Norilsk „acasă”. Clădirile brutaliste îngropate în zăpadă, uzinele uriașe, tundra nesfârșită și săptămânile fără lumină solară fac din acest oraș unul dintre cele mai neobișnuite locuri de pe planetă – un spațiu unde viața de zi cu zi arată complet diferit față de restul lumii.

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