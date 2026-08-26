Un oraș din România, printre cele mai ieftine destinații europene de toamnă. Cât costă cazarea

Bucureștiul se află printre cele mai accesibile destinații europene pentru un city-break în această toamnă. Capitala României ocupă un loc fruntaș într-un clasament al orașelor unde turiștii se pot bucura de câteva zile de vacanță fără să cheltuiască o avere.

Bucureștiul, printre cele mai ieftine orașe europene pentru un city-break Foto: Shutterstock

Bucureștiul se află pe locul al doilea într-un clasament al celor mai accesibile destinații europene pentru un city-break. Potrivit unei analize realizate de Thomas Cook și citate de Euronews, turiștii cheltuie, în medie, aproximativ 66 de euro pe zi pentru o persoană în Capitala României.

Bucureștiul este depășit în clasament doar de Tirana, capitala Albaniei, unde bugetul zilnic estimat ajunge la aproximativ 59 de euro de persoană.

Topul cuprinde 13 orașe europene în care turiștii se pot bucura de un city-break cu un buget de cel mult 100 de euro pe zi.

Cât costă o zi în București

Pentru București, analiza arată că o masă la un restaurant accesibil costă, în medie, puțin peste 12 euro. Transportul public este, de asemenea, unul dintre punctele forte ale Capitalei, un abonament pentru o zi fiind estimat la aproximativ 1,50 euro.

Calculul realizat de Thomas Cook a inclus principalele cheltuieli pe care le poate avea un turist într-o astfel de călătorie: o noapte de cazare la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, transportul public și biletele pentru atracțiile turistice care au taxă de intrare.

Tirana, cea mai ieftină destinație

Pe primul loc în clasament se află Tirana, cu un cost mediu de aproximativ 59 de euro pe persoană pe zi. O noapte la un hotel de trei stele costă, în medie, 32 de euro de persoană, în timp ce o cină ajunge la aproximativ 8,50 euro. Pentru o bere locală, turiștii plătesc în jur de 1,50 euro.

Bucureștiul ocupă astfel locul al doilea, cu o diferență de doar 7 euro față de capitala Albaniei.

Antalya, din Turcia, și Varșovia, din Polonia, se află pe următoarele poziții, la egalitate. Costul estimat pentru o zi de vacanță ajunge în ambele orașe la aproximativ 78 de euro de persoană.

Istanbul se află pe locul al cincilea, cu un buget zilnic de aproximativ 82 de euro. Orașul turcesc are unele dintre cele mai ieftine variante de cazare din clasament. O noapte la un hotel de trei stele costă, în medie, 28 de euro de persoană. În ceea ce privește masa, turiștii pot cheltui aproximativ 8-9 euro pentru un restaurant ieftin.

Lista celor mai accesibile destinații

În clasamentul realizat de Thomas Cook mai apar orașe din Turcia, Polonia, Lituania, Germania, Franța, Estonia, Grecia și Portugalia.

Tirana, Albania - 59 euro/zi

București, România - 66 euro/zi

Antalya, Turcia - 78 euro/zi

Varșovia, Polonia - 78 euro/zi

Istanbul, Turcia - 82 euro/zi

Muğla, Turcia - 87 euro/zi

Cracovia, Polonia - 87 euro/zi

Vilnius, Lituania - 90 euro/zi

Frankfurt, Germania - 90 euro/zi

Lyon, Franța - 91 euro/zi

Tallinn, Estonia - 93 euro/zi

Heraklion, Grecia - 99 euro/zi

Porto, Portugalia - 100 euro/zi

Astfel, Bucureștiul se numără printre cele mai accesibile opțiuni europene pentru turiștii care vor să organizeze un city-break fără un buget foarte mare, Capitala fiind una dintre cele doar 13 destinații analizate în care costurile zilnice nu depășesc 100 de euro de persoană.