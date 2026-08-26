Românul care a plecat la 19 ani în Anglia să lucreze ca salahor. 10 ani mai târziu, are o avere cât pentru două vieți

Marian Frecăuțanu a plecat în Marea Britanie în martie 2016, la doar 19 ani. Fără acte, fără calificări și fără un plan clar, tânărul a început de jos, ca salahor pe un șantier, unde primea £50 pe zi.

Muncitorul român care a pornit de la nimic Foto: Gazeta Uk Facebook

Povestea tânărului care a plecat în Anglia cu un vis

Marian Frecăuțanu s-a mutat în Anglia la doar 19 ani, unde a muncit ca salahor pe un salariu de doar 50£/zi. Deși munca era grea, tânărul nu a renunțat și a dorit să învețe meserie, mai departe de ceea ce făcea zilnic pe șantier.

În 2021, românul a decis că nu își mai dorește să muncească decât pentru el, așa că și-a deschis propria afacere: Liverantul Limited. Astăzi, firma lui se ocupă exclusiv de zidărie și are în derulare proiecte care includ construcția a peste 2.000 de proprietăți rezidențiale ridicate de la zero în Anglia, potrivit Gazeta UK.

Stabilit în Kent, Marian coordonează o echipă numeroasă de muncitori, majoritatea români și moldoveni. Un zidar câștigă în general £250 pe zi, însă antreprenorul a introdus recent un sistem de plată care a crescut spectaculos productivitatea.

Cât își plătește Marian muncitorii

Marian Frecăuțanu oferă £1.000 fiecărui român și moldovean care zidește 1.000 de cărămizi pentru compania sa. Spune că este cel mai bun preț din Anglia și că un zidar bun poate câștiga această sumă în doar trei zile. Pentru Marian, plata „la producție” este metoda care aduce cele mai bune rezultate.

„Ne ocupăm doar de zidărie, nu ne băgăm la altceva. Am făcut treabă bună, am câștigat respectul și aprecierea celor care ne-au dat și ne dau în continuare lucrări, iar în prezent vă spun, fără falsă modestie, că avem în derulare proiecte care implică realizarea zidăriei la peste 2000 de proprietăți rezidențiale care se construiesc de la zero pe teritoriul Angliei. Dau £1000 fiecărui român și moldovean din Marea Britanie care zidește pentru mine 1000 de cărămizi. Dacă plătesc în acest fel, producția e mult mai mare, iar un zidar bun poate câștiga £1000 în doar 3 zile”, a declarat Marian Frecăuțanu.

La 10 ani de când a plecat, tânărul se consideră împlinit

Deși a plecat în Marea Britanie ca un tânăr fără resurse, Marian Frecăuțanu a reușit, prin muncă și ambiție, să își construiască o viață prosperă. La 29 de ani, se consideră împlinit pe toate planurile: s-a căsătorit, are o familie frumoasă și a strâns bani „cât pentru două vieți”. Planurile sale sunt la fel de ambițioase ca începutul.

Românul visează să își deschidă propria fabrică de cărămidă, care să aprovizioneze țări din toată Europa, și să cumpere terenuri pe care să construiască locuințe pe care să le vândă ulterior. Spune că își dorește să iasă la pensie liniștit și să lase copiilor și nepoților o ocupație stabilă pentru viitor.

„Vreau să ies la pensie liniștit și să las la copii și nepoți ocupație pentru tot restul vieții lor. Până atunci însă, planul e să construiesc propria mea fabrică de cărămidă cu care să alimentez țările din toată Europa și să cumpăr mai multe terenuri, pe care să construiesc case și apoi să le vând”, a mai spus tânărul pentru Gazeta UK.