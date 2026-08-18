O femeie din Spania, concediată de la Auchan, după 19 ani de muncă. De ce a rămas fără loc de muncă

Înalta Curte de Justiție din Aragon a confirmat concedierea disciplinară a unei casiere de la Alcampo care a furat 195 de euro din portofelul unui client lăsat la locul ei de muncă. Angajata lucra pentru lanțul de supermarketuri din aprilie 2005, iar incidentul a avut loc pe 3 iulie 2024.

Cum s-a produs incidentul

Camerele de supraveghere au înregistrat-o în timp ce lua banii, după care le-a spus superiorilor că a găsit portofelul gol. La ora 14:59 în acea zi, în timp ce lucra la casă, un client și-a lăsat portofelul lângă cititorul de carduri după ce a plătit cumpărăturile. Portofelul conținea 195 de euro în bancnote. La un minut după ce acesta a plecat, angajata a văzut portofelul, l-a ridicat și l-a pus în sertarul casei de marcat, potrivit Noticias Trabajo.

Câteva minute mai târziu, după ce a numărat banii din casă, a deschis din nou sertarul, și-a scos portofelul și s-a aplecat timp de aproximativ 20 de secunde.

Când s-a ridicat, s-a uitat în jur pentru a se asigura că nimeni nu o privește și a pus portofelul înapoi lângă cititorul de carduri. Apoi l-a chemat pe asistentul managerului de magazin, pretinzând că tocmai îl găsise. Când i l-a înmânat, asistentul managerului a verificat că acesta conținea doar documente și că cei 195 de euro lipseau.

După ce a fost informat, clientul și-a recuperat portofelul în jurul orei 15:29. Acesta a semnalat că îi lipseau 195 de euro și s-a prezentat la poliție, care a solicitat înregistrările camerelor de supraveghere de la companie.

Caserița și-a pierdut locul de muncă

Auchan a deschis un dosar disciplinar împotriva angajatei, desfășurând procedura obligatorie de audiere preliminară, și, în final, i-a comunicat concedierea pe 31 iulie. Nemulțumită, angajata a decis să conteste decizia, dar Tribunalul Social numărul 7 din Zaragoza i-a respins cererea.

Femeia a susținut că ar fi găsit banii dispăruți sub casa de marcat, însă explicația ei nu a fost considerată credibilă. Înregistrările video surprinse de sistemul de supraveghere au contrazis versiunea angajatei, iar conducerea magazinului a decis concedierea imediată a casierei.

Ulterior, aceasta a contestat decizia în instanță, încercând să demonstreze că măsura concedierii nu era justificată. Tribunalul și, apoi, Curtea au respins însă argumentele sale, confirmând că angajatorul a acționat corect și în limitele legii.

Fosta angajată nu a primit nicio indemnizație, în ciuda celor 19 ani lucrați în cadrul companiei, deoarece instanța a apreciat că fapta comisă reprezenta o abatere gravă de la conduită.