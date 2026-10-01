 România, în criză de profesori. Sute de posturi au rămas neocupate la o lună de la începutul școlii
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România, în criză de profesori. Sute de posturi au rămas neocupate la o lună de la începutul școlii

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La patru săptămâni de la începerea anului școlar, numeroase școli din România încă se confruntă cu lipsa profesorilor. În unele cazuri, orele sunt preluate de suplinitori, iar acolo unde nici aceștia nu pot fi găsiți, elevii ajung să fie doar supravegheați. 

România este în criză de profesori
România este în criză de profesori Foto: pexels

Școala a început de aproape o lună, însă în unele clase profesorii încă nu au ajuns. Posturile rămase vacante și orele neocupate pun presiune pe unitățile de învățământ, care sunt nevoite să găsească soluții de la o zi la alta. 

România are profesori pe hârtie, dar îi pierde din școli

Deficitul este resimțit în special la discipline precum Matematică și Științe, acolo unde găsirea unor cadre didactice este tot mai dificilă. 

Paradoxul este cu atât mai evident cu cât datele prezentate în raportul OCDE „Education at a Glance 2026” descriu o situație aparent favorabilă pentru cadrele didactice din România, potrivit Libertatea.

Potrivit datelor pentru anul 2024, profesorii români declarau un nivel ridicat de satisfacție față de meserie și față de condițiile de muncă. În același an, veniturile medii ale cadrelor didactice cu studii superioare le depășeau pe cele ale altor specialiști cu același nivel de educație.

Între timp, măsurile adoptate în 2025 au schimbat condițiile de muncă ale profesorilor: plata cu ora a fost redusă, norma didactică a crescut de la 18 la 20 de ore, iar numărul de elevi la clasă a fost majorat.

Sorin Costreie: „Investiția în Educație este minimală și este de supraviețuire”

La dezbaterea organizată la București cu ocazia lansării raportului OCDE, Sorin Costreie, consilier prezidențial pe Educație, a atras atenția că datele raportului reflectă în primul rând situația din 2024 și nu pot descrie integral realitatea din școlile românești de astăzi.

„Indicatorul cel mai relevant este gradul de satisfacție al profesorilor, iar atunci, în 2024, era foarte mare. Dar, dacă ne uităm în societate acum, nu știu dacă mai stăm așa de bine și dacă informațiile oferite de raport mai sunt relevante”, a declarat acesta.

Costreie a făcut legătura între rezultatele din raport și perioada de după greva profesorilor din 2023, când salariile au crescut și sistemul traversa o perioadă de relativă stabilitate. În opinia sa, schimbările din 2025 au modificat însă această percepție.

„Nu știu dacă acest lucru se mai întâmplă acum, după anul 2025, în care am avut parte de tăieri și în care colegii din Educație s-au simțit foarte vizați”, a mai spus consilierul prezidențial.

Problema nu se reduce însă la salarii. Pentru ca meseria de profesor să fie atractivă, spune Costreie, este nevoie și de condiții adecvate de muncă, dotări, statut profesional și relații funcționale între profesori, conducerea școlilor și părinți.

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