 S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
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S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”

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Mădălin și Mădălina, vloggeri de călătorie, au povestit pe Youtube cum au plecat pentru prima dată în Italia, apoi au revenit în România, însă nivelul de trai scăzut i-a determinat să-și împacheteze viața în câte un rucsac și să se întoarcă în Italia, după 3 luni de locuit acasă.

Povestea românilor care au venit și au plecat din România/sursă foto: captură ecran Youtube
Povestea românilor care au venit și au plecat din România/sursă foto: captură ecran Youtube

Cum a început povestea lor

Mădălina, în vârstă de 35 de ani, originară din Galați, și Mădălin, de aceeași vârstă și originar din Focșani, sunt căsătoriți din 2016 și au 2 copii. Viața lor în Italia a început din copilărie, când Mădălina a plecat împreună cu părinții ei, iar Mădălin a venit și el cu familia la 15 ani. Tatăl lui Mădălin a vândut garsoniera din România și a plecat în Italia pentru a munci și a strânge bani pentru un apartament în Focșani.

„Când am venit în Italia, nu știam decât spaniolă și engleză. La școală nu am vorbit timp de un an, deși înțelegeam tot ce se vorbește. Pur și simplu nu voiam să vorbesc. Nu voiam să fiu în Italia”, a povestit Mădălina începuturile ei în Italia.

Nici pentru Mădălin nu a fost mai ușor începutul.

„Plângeam prin casă, vorbeam cu prietenii mei de acasă. A fost un dezastru”.

Odată ce au crescut, cei doi au acceptat traiul în Italia, însă au avut în suflet dorința de a reveni în România sau măcar de a rămâne conectați cu țara. Așa a luat naștere canalul „Călătorind pe roți”, pentru a păstra conexiunea cu românii de acasă.

„Nouă din România ne-a mai rămas doar limba și de aceea am vrut să ne căsătorim acolo. Am zis că dacă tot am pierdut traiul acolo, să avem asta. În 2017 am ales să lăsăm totul în Italia și să venim acasă”, au declarat Mădălin și Mădălina.

Întoarcerea în România

După ani petrecuți în diaspora, familia a decis să-și construiască o casă în România, cu gândul că, într-o zi, se vor întoarce definitiv. „Ăsta a fost și gândul nostru”, povestesc ei. La momentul respectiv nu aveau locuința actuală, ci o garsonieră modestă în care au investit tot ce aveau. „Aveam un BMW E46, am băgat tot ce am avut în garsoniera aia și am zis: plecăm acasă.” Au renunțat la joburi, la confortul din străinătate și s-au întors în țară convinși că revin la viața pe care o lăsaseră în urmă în copilărie.

Părinții i-au privit cu neîncredere, dar decizia era luată. „Ne-au zis: Nebunilor, unde vă duceți? Dar noi eram hotărâți”.

Au plecat împreună cu câinele, bucuroși că se întorc „acasă”. Entuziasmul s-a transformat însă rapid în dezamăgire. Deși locul în care au crescut rămăsese același, ei se schimbaseră. Prietenii din Focșani nu mai erau, mulți plecaseră în diaspora sau în orașe mai mari, iar cei rămași își găseau cu greu locul. „Ne plăcea, dar nu ne mai regăseam. Noi ne-am schimbat, locul nu”.

Într-un oraș golit de oameni și oportunități, s-au trezit doar cu amintirile și cu o mână de prieteni care, la rândul lor, se simțeau străini acasă.

„Mulți dintre ei au plecat în diaspora sau s-au mutat în alte orașe mai mari din România, în căutarea unor oportunități mai bune. În Focșani nu mai rămăsese aproape nimeni, iar noi eram doar o mână de prieteni care încercam, la rândul nostru, să ne regăsim locul. Cei rămași se simțeau și ei tot mai străini, pentru că mulți dintre cunoscuți plecaseră deja din oraș”, au declarat Mădălin și Mădălina.

Decizia de a reveni în Italia

Odată ce și-au dat seama că locul lor nu mai este în România, au decis să revină în Italia. Aveau o sumă de bani pusă deoparte, însă era evident că economiile se vor termina, așa că trebuiau să își caute un loc de muncă.

În Focșani, în 2017, salariile erau mici, iar ei nu reușeau să se regăsească. Cu toate acestea, au decis că problema nu ar fi fost un loc de muncă, ci sentimentul de singurătate care nu ar fi dispărut oricum.

La sosirea în Italia, mama lui Mădălin avea o garsonieră mică și le-a spus sincer că nu dispune de condiții prea bune pentru a-i primi. Le-a oferit însă spațiul ei, improvizând un pat în bucătărie. Timp de aproape un an, au dormit acolo, iar hainele le țineau în cutii sub pat.

După ce s-au întors în Italia, Mădălin s-a angajat la o companie de trenuri de mare viteză și Mădălina la recepția unui hotel. Înainte să plece din Italia, Mădălin producea cuptoare pentru fabrici și erau momente când trebuia să plece în diferite țări din Europa. 

„De fiecare dată când ieșeam cu prietenii la o bere sau la o pizza, trebuia să scoatem hainele din cutii, iar acestea miroseau a mâncare inevitabil, pentru că locuiam efectiv în bucătărie”, au mărturisit Mădălin și Mădălina. În cele din urmă, au reușit să strângă bani pentru casa dorită. În total, cei doi au strâns 60.000 euro.

„Mergeam la licitații, voiam să văd și apartamente și case. Între timp, prețul la casa aceasta unde stăm acum a scăzut. Chiar dacă era distrusă, am luat-o, pentru că am știut că era a noastră. Am luat și am renovat-o”.

Astăzi, după ani de muncă, licitații, renovări, locuința pe care au cumpărat-o - chiar dacă era „distrusă” la început - a devenit spațiul care îi reprezintă și care demonstrează că nicio alegere nu a fost întâmplătoare pentru ei.

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