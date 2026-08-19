 Experiență de lux în cel mai scump tren din lume pentru un cuplu de români. Cât au plătit pentru 5 zile prin Africa: „Nu ne dau voie să folosim telefoanele”
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VideoExperiență de lux în cel mai scump tren din lume pentru un cuplu de români. Cât au plătit pentru 5 zile prin Africa: „Nu ne dau voie să folosim telefoanele”

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Cristi și Raluca, celebrii vloggeri de călătorie, au împărtășit cu urmăritorii lor imagini cu excursia lor de 5 zile în ceea ce este considerat cel mai luxos tren din lume. Experiența este una specială, care le permite să se conecteze cu ceea ce văd în jur, mai ales pentru că nu au deloc semnal.

Călătorie cu cel mai luxos tren din lume/sursă foto: captură video Youtube
Călătorie cu cel mai luxos tren din lume/sursă foto: captură video Youtube

Unde sunt cazați Cristi și Raluca

Timp de 5 zile, vloggerii Cristi și Ralu au plecat într-o călătorie unică în viață spre capitala Africii de Sud, cu cel mai luxos tren din lume, care aduce aminte de vremurile de aur ale societății. Pentru a-i face pe urmăritori să se simtă parte din excursia lor, Cristi și Raluca au oferit un tur complet, dar și regulile pe care trebuie să le respecte pe parcursul călătoriei.

„Este prima dată în viața mea când am emoții înainte de o călătorie, este un vis împlinit. Cred că suntem cei mai tineri din acest tren și sigur suntem singurii români. Toți de aici sunt așa eleganți, sunt cam 20 de vagoane, împărțite pe trei categorii: delux, royal și pullman (categoria de bază)”, a explicat Cristi, în videoclipul postat pe Youtube.

Cum arată cabina de lux în care sunt cazați 

Trenul a fost parcat chiar în fața hotelului, iar personalul i-a preluat pe fiecare pasager pe nume, conducându-i individual către cabine. Tuturor pasagerilor le-a fost comunicat din start că dimineața următoare va începe devreme. 

Cuplul de vloggeri a fost cazat într-un apartament din celebrul Rovos Rail, în Coach 850. În vagon există trei astfel de apartamente, însă doar cea a celor doi români este ocupată. Pe ușă se află numele lor, iar coridorul duce către celelalte cabine.

Numele scrise pe ușa cabinei/ sursă foto: captură video Youtube
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Numele scrise pe ușa cabinei/ sursă foto: captură video Youtube

A urmat turul camerei, oferit de Cristi și Ralu: spațiul generos, detaliile clasice, atmosfera de epocă și senzația că intră într-o lume complet diferită. Acela a fost doar începutul unei călătorii care promite să fie una dintre cele mai memorabile experiențe din lume.

„În spatele nostru se află unul dintre vagoanele Rovos Rail, iar în această călătorie doar noi doi ocupăm suita alocată. Vagonul are în total trei suite, însă celelalte două sunt momentan neocupate. Coridorul duce către celelalte cabine, iar pe ușa noastră este afișat numele pasagerilor - un detaliu care întărește atmosfera exclusivistă a trenului. Vom petrece aici patru nopți și cinci zile, în Coach 850, în suita noastră Pullman”

Cod vestimentar obligatoriu la cină

Cristi a mai explicat că pasagerii trebuie să respecte un cod vestimentar la cină.

„În această seară urmează cina oficială, motiv pentru care mulți dintre cei care ne-au urmărit călătoria prin Africa s-au întrebat de ce port cu mine un costum - eu, care nu am purtat costum niciodată. Pe Rovos Rail, ținuta este obligatorie: bărbații trebuie să poarte costum și cravată, iar femeile rochie de seară. Este parte din protocolul elegant al trenului, care recreează atmosfera călătoriilor feroviare de lux din epocă”.

Salonul unde se ia cina/sursă foto: captură video Youtube

Ce diferențe există între cabinele Rovos Rail

Rovos Rail oferă trei tipuri de cabine: Pullman, Pullman Deluxe și Royal. Cabinele Pullman sunt cele mai compacte, cu o canapea care se transformă în pat pe timpul nopții. Variantele Deluxe sunt mai spațioase, iar Royal reprezintă nivelul de top, însă Cristi și Raluca nu au avut ocazia să vadă cum arată.

Suita în care călătoresc cei doi a fost categoria intermediară - suficient de mare încât să aibă un pat fix pe tot parcursul zilei. Seara, în timp ce pasagerii sunt la cină, personalul schimba lenjeria și pregătește camera pentru noapte. Spațiul includea și o zonă de relaxare: o măsuță, două scaune și detalii din lemn masiv, care creează acea atmosferă clasică, specifică trenurilor de lux.

Cât au plătit Cristi și Raluca pentru călătoria cu trenul de lux

Biletele pentru Rovos Rail se epuizează de obicei rapid, iar rezervările trebuie făcute cu mult timp înainte. Cei doi români și-au cumpărat locurile cu aproximativ șase luni în avans, tocmai pentru a prinde o dată disponibilă. Sistemul de rezervare nu este unul obișnuit, de tipul „alegi data, introduci numele și plătești cu cardul”. Procedura este mai complexă, iar locurile sunt limitate, iar costurile nu sunt tocmai mici.

Cât costă o călătorie cu Rovos Rail

O cameră obișnuită costă în jur de 6000 de euro, iar plățile se fac în moneda africană, însă transferurile bancare sunt atât de mari încât se pot pierde bani. 

„Am pierdut 100 de dolari pe plățile de curs valutar. Am reușit să plătim cu Revolut, dar tot s-au pierdut niște bani. Pentru două persoane, călătoria a costat 8600 de euro. Dacă ești doar o persoană, plătești biletul jumătate, plus 5% din al doilea bilet, ca să stai tu singur în camera asta. Dar în principiu se vând așa pe double 8600 €”, au declarat vloggerii.

Cei doi au cunoscut persoane din mai multe părți ale lumii, au vizitat savanele și au descoperit cu adevărat cultura africană. 

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