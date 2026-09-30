Horoscop joi, 1 octombrie. Balanțele au parte de tensiuni, iar Peștii vor intra în noi conflicte

Horoscopul zilei de joi, 1 octombrie 2026, pune la dispoziție noi informații pentru fiecare zodie în parte. Astăzi, Balanțele au parte de tensiuni în familie și la locul de muncă, iar Peștii vor intra în noi conflicte.

Horoscop joi, 1 octombrie 2026 Foto: arhiva

Astrele recomandă ca nativii să își păstreze calmul și să intre în noua lună cu încredere.

Horoscop joi, 1 octombrie 2026

Berbec

Iubire - Vă simțiți inspirat de cineva din familie care, ori vă oferă informații prețioase, ori vă place modelul de acțiune. Discutați și puneți întrebări.

Sănătate - Vă preocupă dezvoltarea personală. Sunteți interesat mai curând de creșterea spirituală decât de planul fizic.

Bani - Ajungeți la o înțelegere favorabilă pentru toți colegii. Va fi răsplătită echipa.

Taur

Iubire - Vă manifestați introvertit, deși emoțiile sunt intense. Încercați să vă exprimați gândurile celor care vă cunosc bine.

Sănătate - Să vă relaxați și să stați în liniște, fără agitație, e cel mai corect și benefic de făcut acum.

Bani - Acceptați modul de lucru al colegilor, urmați calea propusă de alții, nu vă opuneți schimbărilor.

Gemeni

Iubire - Petreceți timp cu familia extinsă. Restul de activități sociale sunt amânate.

Sănătate - Răsfățați-vă cu ritualuri de îngrijire. Atenție că probleme de serviciu vă aduc o stare de rău!

Bani - Sunteți mai retras, preferați să vă faceți sarcinile profesionale și să vă grăbiți acasă.

Rac

Iubire - Scepticismul poate răni sentimente și e nevoie să fiți mai delicat în exprimare.

Sănătate - Recunoașteți că aveți limite și e nevoie să alternați efortul intensiv cu perioade în care să fiți mai blânzi.

Bani - Chiar dacă intrați puțin în economii, orele de plimbare sau participarea la evenimente gen concert sau festivaluri locale vor merita.

Leu

Iubire - Dacă sunteți singuri, căutarea persoanei potrivite ar trebui să o faceți pe rețelele de socializare ori să vă prezinte prietenii pe cineva.

Sănătate - Dacă un remediu indicat nu vă place, adaptați.Important e să nu stați în casă.

Bani - Pe vremurile acestea e greu de crezut un câștig valoros cu aceleași vechi metode.

Fecioară

Iubire - Atmosfera în casă se tensionează dacă vă vedeți doar propriile nevoi, fără a analiza și poziția partenerului.

Sănătate - Programați-vă pentru activități care să ofere răsfăț pentru simțuri.

Bani - Investiția cea mai bună este cea făcută în voi. Ocupați-vă să vă notați o listă de dorințe și apoi interesați-vă de eventuale promoții.

Balanța

Iubire - Banii partenerului aprind scânteia. Încercaţi să fie cea a pasiunii şi nu cea a discordiei. Nu faceţi comparaţii.

Sănătate - Învăţaţi cum să gestionaţi frustrarea interioară. Nu fugiţi la alimente pline de carbohidraţi.

Bani - Toţi ceilalţi vin cu solicitări de idei pentru a face bani, sau doar să le acordaţi timp. Organizaţi-vă.

Scorpion

Iubire - Chiar dacă treceți printr-o furtună interioară, ceilalți vă percep ca fiind calm și focusat. Exprimați-vă emoțiile în familie!

Sănătate - Vreți să fiți ocupat în permanență, să aveți rezultate dar și starea de echilibru este un rezultat al muncii cu sine.

Bani - Doriți și vi se cere productivitate. Faceți doar sarcinile ce vă revin și delegați altora lucrurile care nu sunt prioritare.

Săgetător

Iubire - Sursele de activități la care să participați singuri vă atrag ca un magnet. Urmăriți ultimele noutăți apărute și sunteți prezent la inaugurare.

Sănătate - Autoindulgența vă costă. Prea multe pofte, prea multă mâncare vă provoacă neplăceri.

Bani - Apărați-vă pe toate fronturile. Dacă simțiți că sunteți nejustificat ignorat, fie ca expertiză la proiecte, fie la bani, luați atitudine.

Capricorn

Iubire - Sunteți încurajat să fiți mai agresiv în promovare intereselor în fața partenerului.

Sănătate - Dispoziția vi se îmbunătățește atunci când faceți lucrurile preferate.

Bani - Dați bani pentru utilități și vi se pare că nu sunt cotizații egale din partea fiecărui membru de familie.

Vărsător

Iubire - Aveți nevoie de timp și cu prietenii, nu doar cu partenerul. Fiți diplomat când vă exprimați opțiunea.

Sănătate - Luați propriile decizii. Dacă ceva nu vă face bine, nu continuați!

Bani - Cheltuiți pentru a vă reîncărca bateriile. Banii se duc către activități de relaxare și distracție alături de cei dragi.

Pești

Iubire - Relațiile cu familia devin un punct sensibil. Vreți ca lucrurile să fie doar după propriile planuri.

Sănătate - Situațiile clar nedefinite vă dau dureri de cap care pot evolua către migrene. Protejați-vă.

Bani - Apar lupte de putere, conflicte ascunse și evident, pierderi de eficiență.