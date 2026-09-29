Cum pregătește Elwira Petre pâinea pentru sandvișurile fiicei sale. Trucul folosit de vedetă

Elwira Petre revine în atenția fanilor de pe rețelele de socializare cu o nouă rețetă sănătoasă, potrivită inclusiv pentru copii. Vedeta obișnuiește să împărtășească în mediul online idei pentru preparate simple și gustoase, iar de această dată le-a arătat urmăritorilor cum pregătește pâinea pe care o folosește pentru sandvișurile fiicei sale, Ariana.

Elwira Petre oferă rețeta pâinicii de casă. Foto: Instagram

Cum pregătește Elwira Petre pâinea pentru lunchbox-ul Arianei

Elwira le-a mărturisit urmăritorilor că, în ultima perioadă, postările în care arată ce pune în lunchbox-ul fiicei sale au devenit foarte apreciate. Pentru că a primit mai multe întrebări despre pâinea pe care o pregătește acasă, vedeta a decis să dezvăluie rețeta completă.

„În ultimul timp, văd că vă plac mult postările cu lunchbox-ul Arianei și m-ați întrebat de mai multe ori cum pregătesc pâinea acasă.

Așa că vin aici cu rețeta completă. Este foarte simplă și este pâinea pe care o folosesc pentru sandvișurile ei.”

Ingredientele folosite de Elwira Petre

Pentru pâinea pregătită acasă, Elwira Petre folosește câteva ingrediente simple:

3 ouă;

250 g brânză moale;

1 plic praf de copt;

250 g semințe de floarea-soarelui;

150 g semințe de dovleac;

100 g semințe de in;

100–150 g fulgi de ovăz;

sare, după gust.

Cum se prepară pâinea

Prepararea este simplă și nu necesită multe etape. Mai întâi, ouăle se amestecă împreună cu brânza moale, praful de copt și sarea. Ulterior, se adaugă semințele și fulgii de ovăz. Un detaliu important este că semințele nu trebuie mărunțite, ci păstrate întregi.

Compoziția obținută se pune într-o tavă, iar Elwira Petre are și un mic truc pentru ca pâinea să rămână fragedă la interior.

„Amestecăm ouăle cu brânza moale, praful de copt și sarea.

Adăugăm semințele și fulgii de ovăz. Nu blenduim semințele, le păstrăm întregi.

Punem compoziția într-o tavă.

Truc: în tava de jos a cuptorului punem puțină apă. Ajută pâinea să rămână fragedă la interior.

Coacem în cuptorul preîncălzit la 180 °C, aproximativ 50 de minute.

O lăsăm să se răcească bine înainte de a o felia.”

Băutura preparată de vedetă pentru o imunitate puternică

Elwira Petre este adepta unui stil de viață sănătos, care nu se rezumă doar la o alimentație cât mai naturală, ci include și diverse obiceiuri pe care le-a transformat în adevărate ritualuri pentru întreaga familie. De curând, soția lui Mihai Petre le-a dezvăluit fanilor rețeta unei băuturi pe care o pregătește în sezonul rece și pe care o consideră un aliat pentru imunitate.

Amestecul a devenit un mic ritual în familia lor în perioada toamnă-iarnă, iar Elwira a decis să împărtășească rețeta și cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Îmi place combinația asta pentru perioada rece, pentru că ingredientele au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare și pot contribui la susținerea sistemului imunitar.O beau eu, dar o beau și fetele mele. A devenit un mic ritual de toamnă și iarnă pentru noi”, a scris Elwira Petre pe Instagram.

Ce ingrediente folosește Elwira Petre

„Ingrediente, de preferat ecologice:

200–250 g ghimbir curățat;

4 lămâi decojite sau zeama de la 4 lămâi;

20 g turmeric pudră sau 100 g turmeric proaspăt;

piper negru sau piper Cayenne;

200–300 ml miere;

750 ml apă fiartă, dar nu fierbinte.”

Mod de preparare:

Ghimbirul și lămâia curățată se taie în bucăți și se pun în blender, împreună cu o parte din cantitatea de apă. Ingredientele se mixează până când se obține o compoziție omogenă, apoi se adaugă mierea, turmericul și piperul. La final, se toarnă și restul de apă, iar amestecul se mixează din nou, până când băutura este bine omogenizată.

La final, Elwira strecoară băutura și o păstrează într-o sticlă, la frigider, timp de până la șapte zile. Vedeta preferă să o consume dimineața, însă persoanele cu stomacul sensibil o pot bea după-amiaza.

„Totuși, știu că turmericul nu este potrivit pentru toată lumea, mai ales în anumite situații sau dacă există anumite tratamente. Așa că, înainte de a-l introduce în rutina voastră, dacă aveți probleme de sănătate sau luați medicamente, cel mai bine este să întrebați medicul”, a mai adăugat Elwira Petre.