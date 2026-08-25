Unde au mers Mihai și Elwira Petre în vacanță: „Cu prosopul și gustări la pachet, în liniște, aproape singuri pe plajă”

În timp ce numeroși români aleg în luna august stațiuni aglomerate și destinații unde temperaturile sunt ridicate, Mihai Petre și soția lui, Elwira, și-au făcut vacanța de vară într-un loc cu totul diferit. Cei doi au plecat în nordul Poloniei, în zona din care provine Elwira, și au ales să își petreacă timpul pe litoralul Mării Baltice.

Mihai și Elwira Petre Foto: Instagram

Experiența lor nu seamănă cu imaginea clasică a unei zile de plajă. Nu există șezlonguri aliniate, muzică sau baruri la câțiva pași de apă. În schimb, Mihai și Elwira Petre au ales liniștea, natura și un mod simplu de a se bucura de timpul petrecut împreună.

Drumul spre plajă trece prin pădure

Pentru a ajunge la malul Mării Baltice, familia traversează o zonă împădurită. Odată ajunși pe plajă, fiecare vine pregătit cu lucrurile necesare pentru o zi petrecută în aer liber.

Prosoapele sunt întinse direct pe nisip, umbrela este adusă de acasă, iar un paravan este necesar pentru protecție împotriva vântului. Și gustările sunt pregătite dinainte. Din meniul familiei nu au lipsit chiflele pufoase cu afine.

Mihai Petre a împărtășit câteva imagini și impresii din această vacanță cu urmăritorii săi. Coregraful a apreciat în special faptul că plaja nu este aglomerată, iar atmosfera este complet diferită de cea întâlnită în multe destinații turistice în luna august.

„Marea Baltică – cu prosopul și gustări la pachet, în liniște, aproape singuri pe plajă. Temperatura aerului excelentă, dar apa rece”, a transmis Mihai Petre.

Mihai Petre a intrat în apă, deși avea aproximativ 17 grade

Apa rece nu l-a făcut pe coregraf să renunțe la baie. Chiar dacă temperatura Mării Baltice depășește cu greu 17 grade Celsius, Mihai Petre a intrat în valuri și a reușit să înoate.

Acesta a povestit că îi place senzația oferită de apa rece, mai ales după ce organismul se obișnuiește cu temperatura. Pentru el, o astfel de experiență reprezintă o modalitate de relaxare și răcorire.

„Am reușit și de data asta să înot puțin. Îmi place apa rece, mai ales după ce mă obișnuiesc. Recomand plaja din nordul Poloniei doar dacă vrei să te răcorești cu adevărat și să scapi de înghesuiala și gălăgia tipice turismului de august în Europa”, a spus Mihai Petre.

În timpul petrecut în apă, coregraful a avut parte și de un moment neașteptat. O focă și-a făcut apariția în larg și a putut fi observată ieșind din când în când la suprafață.

Mihai Petre a mai spus că îi place foarte mult și traseul până la plajă, care trece printr-o zonă împădurită. Pentru el, combinația dintre natură, liniște și apa rece a transformat această escapadă într-o experiență relaxantă.

Elwira Petre, despre o zi de plajă în stilul locului

Elwira Petre a explicat că vremea din nordul Poloniei poate fi imprevizibilă. Ploaia și vântul pot apărea rapid, iar la scurt timp poate ieși soarele. Familia a profitat însă de zilele mai calde pentru a merge la plajă.

Soția lui Mihai Petre a descris o zi obișnuită petrecută pe litoralul Mării Baltice ca fiind una simplă: fără șezlonguri, fără muzică și fără localuri amenajate pe plajă. Fiecare își aduce propriile lucruri și își găsește un loc pe nisip.

„Umbrelă proprie, prosop direct pe nisip, mâncare pregătită de acasă și, bineînțeles, un paravan care să te protejeze de vânt, pentru că vântul este aproape mereu prezent”, a povestit Elwira Petre.

Aceasta a confirmat și faptul că apa este rece, temperatura ei depășind cu greu 17 grade Celsius. Tocmai de aceea, nu toți turiștii aleg să intre în mare.

În anumite zone ale litoralului pot fi observate chiar și foci în larg, iar Mihai Petre a avut ocazia să vadă una în timpul băii.