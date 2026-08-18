 Elwira Petre s-a întors în Polonia și a retrăit un ritual din copilărie. Le-a învățat și pe fiicele sale
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FotoElwira Petre s-a întors în Polonia și a retrăit un ritual din copilărie. Le-a învățat și pe fiicele sale

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Elwira Petre nu ratează nicio ocazie de a reveni în Polonia, țara în care s-a născut și a copilărit. De fiecare dată când ajunge acasă, soția lui Mihai Petre profită din plin de timpul petrecut alături de familie și retrăiește momente dragi din copilărie. Recent, vedeta a mers în pădure pentru a reînvia unul dintre obiceiurile care îi amintesc cel mai mult de anii petrecuți în Polonia.

Ce le învață Elwira Petre pe fiicele sale. Foto: social media
Ce le învață Elwira Petre pe fiicele sale. Foto: social media

Mihai și Elwira Petre formează un cuplu de excepție de mai bine de 20 de ani, iar povestea lor de dragoste a trecut testul timpului. Cei doi sunt părinții a două fetițe minunate, Catinca și Ariana, pe care le cresc așa cum știu mai bine. Chiar dacă locuiesc în România, aceștia vizitează des Polonia, acolo unde familia din care provine Elwira trăiește, iar vedeta le învață pe cele mici să descopere și să păstreze legătura cu rădăcinile sale.

Elwira Petre: „Am putut să le împărtășesc fetelor o parte din copilăria mea”

Toamna are o însemnătate aparte pentru Elwira Petre, care și-a amintit de perioada în care, în fiecare săptămână, mergea împreună cu familia în pădure pentru a culege ciuperci. Odată ajunsă din nou în Polonia, vedeta a vrut să retrăiască acele momente și a pornit la cules de ciuperci.

„Toamna, când eram mică, avea pentru mine un ritual aparte: în fiecare săptămână, mergeam cu familia în pădure să culegem ciuperci. Acum, în Polonia, a început sezonul ciupercilor și am vrut să retrăiesc acele momente. Am mers prin pădure, am cules gălbiori, am mâncat fragute și afine sălbatice, am găsit chiar și un trifoi cu patru foi…

Și, poate cel mai frumos dintre toate, am putut să le împărtășesc fetelor o parte din copilăria mea. Să le arăt locurile, bucuriile simple și magia pe care o găsești atunci când încetinești și te bucuri de natură.”

Cum arată vizitele familiei Petre în Polonia

În vara anului 2025, Mihai, Elwira și cele două fiice ale lor au vizitat Polonia, iar vedeta a profitat de ocazie pentru a împărtăși cu urmăritorii săi mai multe imagini și impresii din timpul călătoriei.

Pe Instagram, Elwira Petre a publicat mai multe fotografii în care apar familia sa și rudele din Polonia. Vedeta a însoțit imaginile de un mesaj emoționant despre revenirea în orașul natal, Koszalin, locul în care și-a petrecut copilăria.

„Orașul acesta, Koszalin, nu s-a schimbat aproape deloc! Majoritatea locurilor sunt la fel cum erau acum 28 de ani, când am plecat. Îmi place totuși să mă întorc aici, să-mi amintesc de mine de atunci, să le povestesc fetelor și lui Mihai despre copilăria mea.

Cât suntem aici, ne ocupăm doar cu vizite în familie, plimbări pe plajă (aici oamenii au paravane cu care se feresc de vânt și este destul de frig), mese împreună pregătite de mama, mergem în parcul de distracții la carusel, îi vizităm pe bunici și străbunici, mergem la cimitir, la tata.

Le-am dus pe fetele noastre să vadă școala mea generală, într-una din zile. Și am mâncat numai mâncare tradițională poloneză. Practic, nu am făcut nimic special. Și totuși, totul este atât de special și emoționant pentru mine.”, povestea, emoționată, Elwira Petre. 

Cum s-au cunoscut Elwira și Mihai Petre

Povestea de iubire dintre Elwira și Mihai Petre a început în lumea dansului, într-o perioadă în care cei doi erau la început de drum și își construiau carierele în acest domeniu. Originară din Polonia, Elwira s-a apucat de dans încă de la vârsta de 10 ani, iar pasiunea pentru acest sport avea să îi schimbe complet viața.

Elwira și Mihai Petre. Foto: social media
Elwira și Mihai Petre. Foto: social media

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo.

Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, spunea Elwira Petre, conform Antena 1.

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