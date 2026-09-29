Jane Fonda, apariție spectaculoasă pe podium la Paris Fashion Week, la 88 de ani. Actrița a dansat cu Kristen Bell

Jane Fonda a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr. Actrița în vârstă de 88 de ani a atras toate privirile la prezentarea L'Oréal din cadrul Paris Fashion Week.

Jane Fonda, apariție de senzație la 88 de ani Foto: Getty Images

Jane Fonda redefinește standardele vârstei

Vedeta și-a completat apariția cu pantofi stiletto în aceeași nuanță și un machiaj elegant, dominat de un ruj roșu intens. Cu o prezență plină de energie, Jane a strălucit pe podium și a fost aplaudată de public, potrivit Daily Mail. Actrița a strălucit într-o spectaculoasă rochie roșie cu paiete.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a avut loc după apariția lui Kristen Bell, noua ambasadoare L'Oréal Paris. După ce și-a încheiat defilarea, actrița s-a întors pentru a o saluta pe Jane Fonda și pentru a-i evidenția apariția impresionantă.

Cele două au împărțit apoi un moment spontan și plin de energie, dansând și ținându-se de mână pe podium înainte de a face loc următoarelor vedete invitate.

Jane Fonda, apariție de senzație la 88 de ani Foto: getty images

O paradă plină de staruri

Evenimentul a reunit nume importante din lumea modei și a divertismentului, printre care Kendall Jenner, Heidi Klum, Cara Delevingne și Eva Longoria.

De asemenea, pe podium au urcat și actrițele Simone Ashley și Andie MacDowell, care au impresionat în ținute elegante.

Seara s-a încheiat spectaculos cu apariția-surpriză a lui Celine Dion, care a oferit un moment special după revenirea sa în lumina reflectoarelor, în urma problemelor de sănătate care au obligat-o să își anuleze turneul din 2023.

Mesaj despre îmbătrânirea sănătoasă

Jane Fonda susține că oamenii nu ar trebui să se teamă de înaintarea în vârstă și consideră că sănătatea este mult mai importantă decât cifra din buletin.

Actrița afirmă că își dorește să schimbe percepția asupra îmbătrânirii și să demonstreze că o viață activă și împlinită este posibilă la orice vârstă.

De-a lungul anilor, Jane Fonda a vorbit deschis despre operațiile estetice la care a apelat. Actrița a mărturisit că a trecut prin două liftinguri faciale și a glumit în trecut spunând că secretul aspectului său tineresc este reprezentat de „gene bune și mulți bani”.

Cu toate acestea, vedeta a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să mai recurgă la intervenții chirurgicale estetice.

În schimb, Jane spune că prioritățile sale sunt somnul, hidratarea, mișcarea și evitarea expunerii excesive la soare. Un alt ingredient esențial pentru a îmbătrâni frumos este, în opinia ei, râsul.

„Am prieteni buni care mă fac să râd. Râsul este un lucru extraordinar”, a declarat actrița.