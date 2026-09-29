Heidi Klum, decolteu amețitor pe podium la Paris!

Heidi Klum (53 de ani) a fost una dintre vedetele prezente luni seară la show-ul de modă L’Oréal, organizat la Paris, unde a defilat într-o rochie neagră spectaculoasă.

Heidi Klum a defilat într-o rochie neagră Foto: GettyImages

Supermodelul german a purtat o ținută lungă și strălucitoare, cu croială petrecută, cu un decolteu foarte adânc și o despicătură îndrăzneață pe coapsă.

Heidi Klum, care deține o avere de 160 de milioane de dolari, și-a completat apariția cu pantofi negri cu toc și și-a purtat părul blond coafat în bucle lejere.

Evenimentul, ajuns la cea de-a noua ediție, a reunit vedete din lumea modei, a divertismentului și a sportului și a avut ca temă celebrarea femeilor din generații și medii diferite, cu accent pe incluziune.

Seara s-a încheiat cu un moment muzical oferit de Céline Dion, care a urcat pe scenă pentru a interpreta piesa „I'm Alive”.

La final, mai multe dintre vedetele prezente au revenit pe podium alături de artistă. Printre participante s-au numărat Kendall Jenner, Eva Longoria și Jane Fonda.

Cum se menține Heidi Klum în formă

Heidi Klum a spus că își menține silueta printr-un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație sănătoasă, motiv pentru care nu s-a confruntat cu probleme de greutate.

Deși a fost criticată în trecut după ce a apărut informația că ar consuma doar 900 de calorii pe zi, modelul a clarificat ulterior că nu își numără niciodată caloriile.

Heidi Klum pune accent pe un stil de alimentație sănătos și echilibrat, evitând dietele restrictive.

Ea se concentrează pe alimente bogate în nutrienți, își umple farfuria cu multe legume, fructe și proteine slabe precum pui, curcan sau somon. Preferă să gătească acasă pentru a ști exact ce conțin mesele sale și evită mâncatul în oraș, ia cina devreme, de obicei în jurul orei 18:00, împreună cu copiii săi, considerând că acest obicei ajută digestia.

Supermodelul își începe adesea ziua cu un smoothie cu lămâie sau cu omletă din albușuri cu legume.