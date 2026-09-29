 Simona Trașcă, despre rugăciunea care i-a fost ascultată: „Era o zi specială”
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FotoSimona Trașcă, despre rugăciunea care i-a fost ascultată: „Era o zi specială”

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Simona Trașcă vorbește despre una dintre rugăciunile sale care, spune ea, a fost ascultată. Vedeta, care s-a căsătorit de curând cu Marian Buzilă, bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste, a povestit pe rețelele de socializare despre un moment special din viața sa.

Simona Trașcă și soțul ei.
Simona Trașcă și soțul ei. Foto: Arhiva Click!

Simona Trașcă: „Am simțit o liniște mare în suflet…”

Simona a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de soțul ei, realizată pe 8 septembrie, de Sfânta Maria, când și-a sărbătorit ziua de nume. Vedeta își amintește că acea zi a fost una de neuitat, mai ales că, pe lângă timpul petrecut împreună în oraș, cei doi au mers și la mănăstire.

„Las și eu poza asta aici… este de pe 8 septembrie, când am ieșit în oraș să-l sărbătoresc pe soțul meu de ziua numelui… Am lăsat toate grijile vieții acasă, pur și simplu ne-am bucurat de moment… Am și mers la mănăstire după… și mi-a rămas așa, în inimă, ziua aia… Am simțit o liniște mare în suflet…”, a scris aceasta pe Instagram. 

Simona Trașcă își amintește rugăciunea făcută în urmă cu doi ani

În continuarea mesajului, Simona Trașcă a rememorat o vizită la mănăstire de acum doi ani. Vedeta povestește că, la acel moment, s-a rugat la Maica Domnului să îi scoată în cale un bărbat bun, iar acum consideră că dorința sa s-a împlinit.

„Era și o zi specială, de sărbătoare mare, și, în urmă cu doi ani, am fost singură la mănăstire și l-am cerut la Maica Domnului…

Am cerut un bărbat bun… și este cel mai bun… Așa că sunt recunoscătoare și îl prețuiesc… A adus liniștea și fericirea înapoi în viața mea, după o perioadă în care mă simțisem pierdută și eram tristă mai mereu… Și eu am mare grijă să mă port cum știu eu cel mai frumos, să simtă că este iubit… Amintiri de neuitat.”

Simona Trașcă, sperietură de zile mari în Herăstrău

Ceea ce trebuia să fie o plimbare liniștită în doi pentru Simona Trașcă și soțul ei s-a transformat rapid într-o adevărată sperietură. Cei doi îndrăgostiți se plimbau liniștiți, ținându-se de mână, pe aleile unui parc din Capitală, când și-a făcut apariția un musafir nepoftit: un șarpe destul de mare.

Simona Trașcă a povestit, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Click!, că s-a speriat atât de tare încât a sărit imediat în brațele soțului său. La rândul său, reptila s-a retras rapid în iarbă, speriată de țipetele vedetei.

„Eu așa șarpe mare, care să umble prin fața mea în București, până azi n-am mai văzut! M-am speriat atât de tare încât am sărit imediat în brațele lui Marian. Șarpele s-a speriat și el de mine că țipam foarte tare. S-a băgat repede în iarbă. Practic, el s-a speriat de mine și eu de el!

Se pare că a secat lacul și sunt foarte mulți șerpi în parc, e plin, așa mi-a zis o fată care locuiește în zonă. Noroc că imediat l-a luat un băiat și a zis că-l duce spre lac. L-a prins așa de cap și i s-a încolăcit pe mână. Eu una am fugit mâncând pământul”, a povestit terifiată încă Simona Trașcă, pentru Click!

Simona: „Eu am fobie de șerpi”

De asemenea, vedeta a vorbit și despre fobia sa de șerpi, dar și despre o experiență neplăcută pe care a trăit-o în copilărie. Simona Trașcă își amintește că, pe când avea 12-13 ani, un vecin i-a pus un șarpe în jurul gâtului, iar sperietura a fost atât de mare încât a leșinat.

„Eu am fobie de șerpi. Când aveam 12-13 ani, mi-a legat un vecin un șarpe de gât și am leșinat în fața blocului. Îmi aduc aminte toată viața: aveam o geacă roșie și când am văzut șarpele în fața mea cum se mișca, am leșinat. Îl adusese de pe Cernica. Era din acela lung, negru, de apă”, a mai povestit blonda, în exclusivitate pentru Click!

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