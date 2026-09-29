Simona Trașcă a dat nas în nas cu un șarpe în parcul Herăstrău:„Așa ceva n-am mai văzut în București! A secat lacul și e plin”

Simona Trașcă a tras o sperietură groaznică când se plimba cu soțul, cântărețul Marian Buzilă, zilele trecute, prin parcul Herăstrău. Cine i-a ieșit în cale, pe nepusă masă?

1/5 Simona Trașcă, la plimbare în parc Foto: Instagram

Plimbările romantice prin parcul Herăstrău din București se pare că nu mai sunt deloc așa de sigure, în ultima vreme.

Simona Trașcă a tras o sperietură groaznică, zilele trecute, când a ieșit cu soțul Marian Buzilă, să se relaxeze în parcul Herăstrău din Capitală. Cei doi îndrăgostiți se plimbau agale pe aleile parcului de mână, în zona Aviatorilor, când din iarbă le-a ieșit în cale un șarpe de dimensiuni considerabile.



Foto: Instagram

„Herăstrăul e plin de șerpi”

Blonda a început să țipe de mama focului, alertându-i pe toți cei prezenți în parc, la acea oră.

„Eu așa șarpe mare, care să umble prin fața mea în București, până azi n-am mai văzut! M-am speriat atât de tare încât am sărit imediat în brațele lui Marian. Șarpele s-a speriat și el de mine că țipam foarte tare. S-a băgat repede în iarbă. Practic, el s-a speriat de mine și eu de el!

Se pare că a secat lacul și sunt foarte mulți șerpi în parc, e plin, așa mi-a zis o fată care locuiește în zonă. Noroc că imediat l-a luat un băiat și a zis că-l duce spre lac. L-a prins așa de cap și i s-a încolăcit pe mână. Eu una am fugit mâncând pământul”, a povestit terifiată încă Simona Trașcă, pentru Click!

„Am fobie de șerpi” Ce a pățit blonda în copilărie?

Simona a povestit, pentru Click!, că se teme foarte tare de șerpi după o întâmplare nefericită din copilăria ei.

„Eu am fobie de șerpi. Când aveam 12-13 ani, mi-a legat un vecin un șarpe de gât și am leșinat în fața blocului. Îmi aduc aminte toată viața: aveam o geacă roșie și când am văzut șarpele în fața mea cum se mișca, am leșinat. Îl adusese de pe Cernica. Era din acela lung, negru, de apă”, a mai povestit blonda, în exclusivitate pentru Click!

Sfaturi când întâlniți un șarpe în parc

În parcul Herăstrău, în ultima perioadă, a scăzut mult nivelul lacului. Prin urmare, au rămas și multe bălți mici, cu pești și broaște blocate, iar șerpii de apă au ieșit și se plimbă nestingheriți pe alei.

Iată câteva sfaturi utile pe care le puteți urma în caz că vă iese un șarpe în față când vă plimbați pe aleile parcului:

1. Când vezi șarpele, te oprești imediat! Stop. Nu te mai miști 5 secunde. Nu sări, nu fugi. El deja te-a simțit din vibrații. Dacă te oprești, în 90% din cazuri o ia singur spre iarbă sau spre apă.

2. Dă-i cale liberă reptilei. Nu-l înconjura strâns. Ocolește-l la 2-3 metri. În Herăstrău sunt 99% șerpi de apă - cei negri-verzui cu două pete galbene la ceafă. Nu sunt veninoși și, mai degrabă, sunt fricoși. Mușcă doar atunci când îi calci sau îi prinzi cu mâna.

Ce NU trebuie să faci!

Nu dai cu piciorul, cu umbrela, cu sticla de apă după el. Nu încerca să-l arunci înapoi în lac. Dacă e speriat și încolțit, orice șarpe poate mușca.

Când anunți pe cineva?

Dacă șarpele este pe aleea principală, lângă un loc de joacă sau rămâne nemișcat mult timp (e rănit), sună la Administrația Parcurilor Herăstrău sau la 112 și spune punctul exact unde se află- de exemplu "aleea de lângă debarcader, spre Pescăruș". Nu încerca să-l pui într-o sacoșă.

Și un detaliu important cât lacul e secat: nu intra pe malul mâlos după el, să faci poză de aproape. Nămolul e adânc și alunecos.