 Un șarpe anaconda uriaș, descoperit pe malul Dunării. Poliția caută proprietarul
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Un șarpe anaconda uriaș, descoperit pe malul Dunării. Poliția caută proprietarul

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O femeie care se plimba pe malul Dunării, în Bavaria Inferioară, a făcut o descoperire neobișnuită: un șarpe lung de peste doi metri. S-a dovedit a fi o anaconda sud-americană, aflată la mare distanță de habitatul său natural.

Șarpele descoperit pe malul Dunării
Șarpele descoperit pe malul Dunării Foto: Polizeiinspektion Straubing

Pe malul Dunării, în apropiere de Kirchroth, în districtul Straubing-Bogen, o femeie în vârstă de 66 de ani, aflată la plimbare, a observat un șarpe constrictor lung de peste doi metri, care se încălzea la soare.

Și-a dat seama imediat că nu era o specie întâlnită în mod obișnuit în zonă. „Era un șarpe mai lung decât cei pe care îi avem pe aici”, le-a spus femeia polițiștilor.

În regiune trăiesc șerpi de casă și șerpi ai lui Esculap, specii neveninoase care pot ajunge la dimensiuni considerabile. Șarpele lui Esculap poate atinge aproape doi metri lungime.

La fața locului au ajuns polițiștii și pompierii, însoțiți de un specialist în reptile, care a identificat rapid animalul drept o anaconda, un șarpe constrictor de mari dimensiuni originar din America de Sud, scrie euronews.com.

Acesta fusese, aparent, ținut în captivitate o perioadă și nu a opus rezistență atunci când a fost capturat. Deținerea unei anaconde în Bavaria este permisă doar în condiții stricte. Șerpii constrictori de mari dimensiuni sunt clasificați în legislația bavareză drept „animale sălbatice din specii periculoase”. Poliția caută proprietarul.

Anacondele pot ajunge la o lungime de până la nouă metri și la o greutate de 200 de kilograme. Exemplarele mai mici se hrănesc în special cu păsări, care rămân principala pradă a masculilor pe tot parcursul vieții.

Pe măsură ce femelele cresc și ajung la maturitate sexuală, acestea trec la prăzi mai mari, inclusiv mamifere precum puii de căprioară, dar și reptile precum caimanii. Anacondele își ucid prada prin constricție, înainte de a o înghiți întreagă.

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