Alina Pușcău, emoții uriașe după tratamentul pentru cancer. Fotomodelul face PET-CT și speră la un miracol

Alina Pușcău trece printr-un moment decisiv în lupta cu cancerul de sân metastatic. Fotomodelul, care urmează tratament în Statele Unite, a ajuns la etapa în care medicii pot evalua efectele terapiei asupra organismului său. După cea de-a treia ședință de tratament, vedeta face un PET-CT și speră să primească vești bune despre evoluția bolii. Cu emoții, dar încrezătoare că va reuși să depășească această perioadă dificilă, Alina Pușcău a vorbit despre investigația medicală și despre credința care o ajută să meargă mai departe.

Alina Pușcău face PET-CT după tratamentul pentru cancer Foto: Instagram

Fotomodelul a anunțat că a ajuns la un moment important al tratamentului oncologic pe care îl urmează în SUA. După trei ședințe de terapie, Alina Pușcău efectuează un PET-CT, investigație care îi va ajuta pe medici să evalueze răspunsul organismului la tratament și evoluția bolii.

Vedeta a mărturisit că are mari emoții înainte de aflarea rezultatelor, însă speră că terapia a dat roade și că metastazele au încetat să evolueze. În același timp, aceasta a povestit că se roagă constant și că merge în fiecare duminică la Sfântul Nectarie, pentru a găsi puterea necesară în această perioadă.

„Astăzi fac PET scan-ul. Acum două luni de zile m-am rugat să vă rugați pentru voi și m-am rugat și eu pentru voi, mă duc la Sfântul Nectarie în fiecare duminică. Sunt super fericită, după a treia ședință se face PET scan-ul și se vede diferența de tratament. Să vedem dacă tratamentul merge și s-a oprit totul din metastază. Sunt fericită pentru că cred că va fi un miracol. Așa simt eu în inima mea”, a declarat Alina Pușcău într-un video publicat pe Instagram.

Investigația este așteptată cu nerăbdare de fotomodel, care speră să afle dacă tratamentul a redus dimensiunea tumorilor și a oprit progresia bolii. Rezultatele vor fi interpretate de medicii care îi monitorizează starea de sănătate.

Ce tratament urmează Alina Pușcău în Statele Unite

Alina Pușcău a vorbit în ultimele luni despre diagnosticul de cancer de sân metastatic, cu extindere la nivelul oaselor, și despre terapiile pe care le urmează în Statele Unite. Potrivit declarațiilor sale, aceasta face chimioterapie și imunoterapie, administrate o dată la trei săptămâni.

Tratamentul este dificil, iar fotomodelul a mărturisit că se confruntă cu efecte secundare puternice, care îi afectează considerabil starea fizică și emoțională. Într-o intervenție pentru Spynews TV Live, vedeta a povestit cât de greu îi este să se recupereze după fiecare ședință.

„Acum sunt în drum spre spital să fac intervenția de chimio și imunoterapie. O fac odată la 3 săptămâni. Nu o să fie așa ușor. Zece zile sunt complet... nu mai știu de mine. Nu mai am lumină în mine. Sunt foarte jos. Nu este ușor, este greu. Vreau să le încurajez pe femeile care trec prin această situație. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să mergem cu Dumnezeu înainte și o să fie bine”, a declarat Alina Pușcău.

Fotomodelul a povestit anterior și despre durerile puternice resimțite după primele ședințe de tratament, care au determinat-o să solicite îngrijiri medicale la spital.

Credința și sprijinul celor dragi, importante în lupta cu boala

În această perioadă dificilă, Alina Pușcău se bazează pe credință și pe sprijinul familiei și al prietenilor. Vedeta a mărturisit că rugăciunea o ajută să își păstreze optimismul și să privească cu speranță către următoarele etape ale tratamentului.

Mama sa a venit în Statele Unite pentru a-i fi alături, iar prietena ei, Olga Barcari, pe care a cunoscut-o în cadrul emisiunii „Asia Express”, a anunțat că intenționează să o viziteze.

Acum, toate privirile sunt îndreptate către rezultatul investigației PET-CT, care va oferi medicilor informații esențiale despre răspunsul la tratament. Până atunci, Alina Pușcău continuă să spere într-o evoluție favorabilă și să transmită mesaje de încurajare femeilor care se confruntă cu aceeași boală.