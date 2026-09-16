Alina Pușcău a ajuns la Salonic cu mama ei. „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”

Alina Pușcău a ales să petreacă câteva momente departe de rutina din Statele Unite, unde urmează tratamentul pentru diagnosticul oncologic primit. Modelul a ajuns în Grecia împreună cu mama sa și a vizitat un lăcaș de cult din Salonic. Vedeta a publicat ulterior mai multe imagini din timpul vizitei, inclusiv o fotografie alături de mama ei.

Alina Pușcău Foto: Instagram

Călătoria are loc într-o perioadă în care Alina Pușcău se află sub tratament în SUA, după ce medicii i-au descoperit mai multe tumori. În această etapă, mama sa îi este aproape, iar cele două au ales să meargă împreună la biserică.

Rugăciune și liniște la Salonic

Destinația aleasă de Alina Pușcău a fost Biserica Agios Dimitrios din Salonic. Vedeta a surprins prin fotografii atmosfera din interiorul lăcașului de cult și a arătat și un moment petrecut împreună cu mama sa.

Imaginile au fost publicate în mediul online, iar mesajul care le-a însoțit a fost unul scurt, dar încărcat de recunoștință.

„Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”, a transmis Alina Pușcău.

Foto: Instagram

Vizita la biserică vine într-un moment în care modelul se concentrează asupra perioadei de tratament și asupra modului în care gestionează situația cu care se confruntă.

Vedeta a distribuit un mesaj despre lupta cu boala

Cu doar câteva zile înainte de călătoria în Grecia, Alina Pușcău a distribuit pe rețelele sociale un videoclip cu un mesaj inspirațional despre cancer și despre felul în care poate fi privită această experiență.

Mesajul pe care l-a preluat modelul vorbește despre boală nu ca despre un adversar, ci ca despre o experiență care poate conduce la introspecție și schimbare.

„Cancerul nu este un intrus. Cancerul nu este un război care trebuie dus. Cancerul este un profesor. Cancerul vrea să fie înțeles. Cancerul este o oportunitate de a privi în interior. Cancerul este o oportunitate de a te reconstrui și de a evolua”, este citatul distribuit de vedetă.

Prin această postare, Alina Pușcău a transmis perspectiva pe care a ales să o aibă în perioada în care trece prin tratament. În același timp, călătoria în Grecia i-a oferit ocazia de a petrece timp alături de mama sa și de a vizita un loc de rugăciune.

Mama îi este alături în perioada tratamentului

Alina Pușcău nu a mers singură în Grecia. Mama sa a însoțit-o, iar cele două au apărut împreună în fotografiile publicate de model.

Prezența mamei este una importantă pentru vedetă în această perioadă, aceasta oferindu-i sprijin în timp ce urmează tratamentul în Statele Unite.

Imaginile de la Salonic au fost primite cu mesaje de susținere din partea urmăritorilor și apropiaților Alinei Pușcău. Aceștia au reacționat la postările sale și i-au transmis încurajări pentru perioada prin care trece.