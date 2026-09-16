Alex Filip și-a transformat corpul într-un jurnal! Ce ascund tatuajele uriașe ale campionului: Poliția, soția, copiii și tatăl pierdut

E greu să găsești o zonă de pe corpul lui Alex Filip pe care să nu existe un tatuaj! Campionul și-a acoperit, de-a lungul anilor, pielea cu desene și mesaje, însă nimic nu a fost ales la întâmplare. Cel mai spectaculos tatuaj îi acoperă spatele și ascunde povestea anilor petrecuți la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate. Pe corpul lui și-au găsit însă locul și Simona, soția sa, copiii, tatăl pe care l-a pierdut și mesajul care îl definește: „Eu sunt un învingător!”

Alex Filip Foto: Alexandru Dimitriu/Alexino

La prima vedere, tatuajele lui Alex Filip impresionează prin dimensiuni și prin numărul lor. În realitate, corpul campionului a devenit, în timp, un adevărat jurnal al vieții sale. Aproape fiecare etapă importantă a lăsat în urmă un desen, o dată sau un mesaj.

Cel mai mare și probabil cel mai spectaculos este tatuajul de pe spate. Un desen japonez uriaș, în spatele căruia se ascunde un capitol despre care puțini dintre cei care îl cunosc doar din ring știu.

„Tatuajul mare de pe spate ascunde, în spatele desenului japonez, povestea vieții mele din Poliție, perioada în care am lucrat la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate”, dezvăluie Alex Filip.

Simona, „scrisă” pe pielea lui Alex Filip

Nici povestea de dragoste nu putea lipsi din „jurnalul” purtat permanent pe corp. Simona, soția lui Alex Filip, apare simbolic în mai multe dintre tatuajele campionului. Acesta și-a tatuat data căsătoriei, inițiala ei și un mesaj în italiană care spune totul despre legătura dintre cei doi: „Împreună pentru totdeauna!”.

„Familia este totul pentru mine, iar tatuajele au fost unul dintre modurile prin care mi-am dorit să marchez anumite momente”, spune campionul.

O parte importantă a tatuajelor le este dedicată copiilor. Iar alegerea lui Alex are o explicație aparte: știe că vor crește și își vor urma propriul drum, așa că a vrut să păstreze pe piele exact perioada în care îi simte cel mai aproape de el.

„Copiii sunt persoanele pentru care ești dispus să faci orice sacrificiu, sunt esența vieții unui părinte. Însă fiecare om are drumul lui în viață și, la un moment dat, copiii își încep propriul drum și pleacă. Așa că am dorit ca cea mai frumoasă perioadă a lor, copilăria, să rămână pentru totdeauna pe pielea mea.”

Desenele îi înfățișează în anii copilăriei și vorbesc, totodată, despre protecția pe care tatăl lor simte că trebuie să le-o ofere.

Crucea tatuată după moartea tatălui

Există însă și un tatuaj făcut într-unul dintre cele mai dureroase momente din viața lui Alex Filip. După moartea tatălui său, campionul a simțit nevoia să transforme pierderea într-un semn pe care să îl poarte permanent cu el.

Și-a tatuat o cruce și un mesaj în latină cu o semnificație extrem de personală: „Tata, te voi purta mereu în inima mea!”.

„Moartea tatălui meu m-a marcat în mod deosebit, fiind o fire mai sensibilă. Însă lucrurile foarte importante, care m-au ajutat în momentele grele ale vieții mele, le-am învățat de la fratele meu, care m-a crescut alături de mama mea”, mărturisește Alex Filip.

Dincolo de imaginea dură din ring și de tatuajele spectaculoase care îi acoperă corpul, desenele spun astfel o poveste mult mai personală: despre familie, pierdere, iubire și etapele care l-au format.

Iar printre toate poveștile desenate pe corp există și una care îl descrie perfect pe sportivul Alex Filip. Pe mână poartă un mesaj motivațional a cărui concluzie nu lasă prea mult loc de interpretări:

„Eu sunt un învingător!”

De la poliție, direct în ring

Alex Filip este unul dintre cei mai cunoscuți luptători români de kickboxing, cu o carieră construită în gale importante din țară și din străinătate. Înainte de performanța din ring, a lucrat în Poliție, inclusiv la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, o perioadă importantă din viața sa, pe care a transpus-o și într-unul dintre cele mai spectaculoase tatuaje ale sale.

A devenit cunoscut publicului larg și prin aparițiile TV, participând la reality-show-ul „Ultimul Trib”. Dincolo de imaginea de luptător, Alex este căsătorit cu Simona și este tată, familia ocupând un loc esențial în viața sa și în poveștile tatuate pe corp.