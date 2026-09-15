Ce se întâmplă în căsnicia Denisei Filcea și a lui Flick: „Suntem diferiți”

Denisa Filcea și Flick „Domnul Rimă” continuă să se bucure de povestea lor de dragoste, iar după șase ani de căsnicie spun că sunt mai bine ca niciodată.

1/9 Denisa și Flick, din vacanță în vacanță, din aniversare în aniversare Foto: click.ro

Cei doi au sărbătorit aniversarea într-un loc cu o semnificație aparte pentru relația lor: Creta, pe plaja unde s-au și căsătorit.

„Am fost în Creta pentru a sărbători aniversarea noastră. Am împlinit șase ani de când ne-am căsătorit în Creta. În fiecare an ne întoarcem pe plaja unde noi ne-am căsătorit”, a povestit Denisa.

„Suntem mereu fericiți și cu zâmbetul pe buze”

Pentru Denisa, secretul unei căsnicii frumoase nu ține de absența problemelor, ci de felul în care alegi să privești viața și relația.

„Foarte bine. Tot timpul a fost foarte bine. Evident, sunt alte etape, alte lucruri de care ne bucurăm, dar suntem foarte bine, mulțumită lui Dumnezeu. Suntem mereu fericiți și cu zâmbetul pe buze”, am aflat de la soția lui Flick.

Iar atunci când vine vorba despre eventualele certuri, Denisa spune că ea și Flick au învățat să accepte faptul că sunt diferiți.

„Eu cred că fericirea este o alegere. Pur și simplu, chiar cred că este o alegere întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă sau de ce e în jur. Cred că poți să alegi să vezi partea bună a lucrurilor, să alegi să trăiești viața în liniște, în fericire”, mai spune Denisa lui Flick.

Nici măcar lucrurile mărunte din casă nu ajung motive de scandal.

„Suntem amândoi două persoane adulte, la urma urmei mature, care știm să înțelegem că suntem diferiți. Păi ok, mai arunci, îl lași, îl iei, îl strângi, dacă nu îți place că e acolo. Nu am ajuns niciodată la o divergență sau la o ceartă din cauza că cineva a lăsat ceva care nu e la locul lui”, ne-a mai spus Denisa Filcea.

Următoarea vacanță, încă un motiv de sărbătoare

Cum aniversarea nunții religioase se apropie, în octombrie, Denisa și Flick se gândesc deja la următoarea escapadă. De această dată, își doresc să descopere locuri noi, cel mai probabil în Europa.

„Cred că o să fie o vacanță din asta în care vizităm. Vreau să merg, să văd niște locuri noi, poate niște muzee, ceva de genul ăsta”, am mai aflat de la soția lui Flick.

Cei doi sunt spontani atunci când își aleg destinațiile și nu obișnuiesc să își planifice vacanțele cu luni înainte.

„Nu planificăm vacanțele cu două-trei luni înainte. Ne gândim, uite, cam pe unde, cam măcar continentul știm unde o să fim”, am mai aflat de la soția lui Flick.

Denisa și-a schimbat rutina de beauty pentru toamnă

Odată cu schimbarea sezonului, Denisa spune că și-a adaptat și ritualul de îngrijire. S-a tuns și acordă mai multă atenție atât tenului, cât și părului și corpului.

„Mi-am schimbat puțin rutina de îngrijire a tenului. M-am tuns. Îmi fac ceva și la păr, evident. Corpul trece prin diferite schimbări de la un sezon la altul și atunci trebuie și noi să ne adaptăm acestor schimbări și să venim în ajutorul lui cu un tratament de păr, un tratament la față, o curățare mai profundă”, ne-a mai povestit Denisa Filcea.

Așa că, între aniversări, vacanțe și proiecte, Denisa și Flick își continuă povestea în același stil: cu multă voie bună, spontaneitate și, mai ales, cu alegerea de a se bucura unul de celălalt.