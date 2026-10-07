 Cum a ajuns Oana Lis manechinul Soniei Trifan, în tinerețe? Cum putea să arate soția lui Viorel Lis la 19 ani? „Acum intru la modelele plus size”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoCum a ajuns Oana Lis manechinul Soniei Trifan, în tinerețe? Cum putea să arate soția lui Viorel Lis la 19 ani? „Acum intru la modelele plus size”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oana Lis a ajuns la 47 de ani și se tot luptă cu kilogramele! În tinerețe însă, când i-a luat ochii primarului de atunci Viorel Lis, Oana arăta trăsnet! A fost și manechin pentru designerul Sonia Trifan. Iată ce ne-au povestit cele două despre prietenia ce le leagă, într-un interviu video savuros oferit pentru Click!

Oana Lis nu putea să rateze invitația bunei sale prietene Sonia Trifan la The Icons Grand Gala, eveniment ce a marcat 18 ani de carieră ai cunoscutei designerițe. 

Chiar dacă îi este din ce în ce mai greu să-l lase pe Viorel Lis singur acasă, Oana a venit să o felicite pe Sonia Trifan. Cele două au depănat amintiri, iar Sonia Trifan a dezvăluit că soția lui Viorel Lis a fost manechin în prezentările ei de modă în tinerețe când arăta trăsnet. 

Oana Lis și Sonia Trifan sunt prietene bune
Oana Lis și Sonia Trifan sunt prietene bune Foto: Facebook

Oana Lis a defilat pentru Sonia Trifan! „Viorel se ia de burtica mea acum”

„Știți că era o vorbă: <<înainte erai ca o păpușă, acum ești cât două>>. Eram cât un manechin, acum sunt cât doi manechini. N-ai văzut totuși că acum se poartă manechinele plus size?! Dacă nu spunea Sonia acum, nu-și aducea nimeni aminte ca am prezentat pentru  ea. Și acum aș mai prezenta, dar anunț că am crescut tariful că sunt vedetă internațională. Dar Soniei îi fac reducere! 

M-am tot uitat prin poze în ultima vreme, și într-adevăr am defilat când eram mai tânără în prezentările Soniei și vreau să zic că e destul greu să prezinți moda. Trebuie să arăți bine, să stai la repetiții, la probă, la machiaj două-trei ore. Pentru că, în acele 2-3 minute cât defilezi, tu trebuie să ai o anumită ținută, să nu greșești ceva, adică nu e chiar așa ușor!

Viorel și acum vrea să fiu frumoasă, să fiu mereu aranjată, se ia de burtica mea și mă pune să slăbesc! Mereu se ia de mine și îmi zice:<<iar ești cu o pungă în mână?>>”, a declarat Oana Lis, pentru Click!

image
Foto: Facebook

Sonia Trifan vrea să o pună iar pe Oana să prezinte moda! „Era ca peștele în apă”

La rândul ei, Sonia Trifan a lăudat prestația pe podium a soției lui Viorel Lis. 

„Oana este efectiv cred că cea mai minunată persoană, cea mai solară, cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o vreodată! Ea, și dacă este supărată, tot timpul are un cuvânt bun de spus și are o energie pe care cred că mi-aș dori ca toată lumea să o aibă. Este minunată! 

Îmi aduc aminte că era ca peștele în apă la prezentările mele, nu avea deloc emoții. Și promit acum că voi face și o colecție în curând pentru manechine mai plinuțe unde Oana va prezenta pentru mine. Eu lucrez rochii pentru toate doamnele”, a spus Sonia Trifan, pentru Click!

Oana și Viorel Lis, la începutul relației lor
Oana și Viorel Lis, la începutul relației lor Foto: Facebook

Viorel Lis a căzut iar în casă 

Oana ne-a dezvăluit că a avut iar recent probleme cu fostul primar, care cade frecvent prin casă pentru că nu se mai poate deplasa deloc. 

„Pe Viorel l-am lăsat singur cu televizorul, îi trimit eu poze cu fete frumoase! A căzut iar zilele trecute prin casă, dar nu vreau să mă mai îngrijorez. Asta este, bătrânețea e complicată”, a mai spus Oana Lis, pentru Click!

Ghid de cumpărături

banner Teodora Tompea png
#Exclusiv Click!
Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile” Vedete românești
marina almasan tudor bota facebook jpeg
Marina Almășan reacționează după scandalul care a zguduit TVR: „Tudor Bota, iartă-mă!” Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fiul Cristianei Bota Vedete românești
image
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari adevarul.ro
image
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile legumelor înainte de Ziua Recoltei adevarul.ro

Parteneri

image
Numele lui Luca Niculescu, în istoria fotbalului românesc! Străbunicul premierului desemnat a dat numele campionatului www.fanatik.ro
image
Ce se ştie până acum despre "cazul de ciumă scăpată din laborator" în Siberia observatornews.ro
image
După ce a călătorit pe jos în jurul lumii timp de 28 de ani, exploratorul Karl Bushby a sosit în Anglia: „Nu a fost ușor” www.antena3.ro
image
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: „Mă simt eliberată” as.ro
image
Cine este angajatul TVR care a venit la serviciu cu un Porsche. Cât costă mașina care a stârnit reacția șefei interimare: „Too much is too much” playtech.ro
image
Marcel Pușcaș a dat tot din casa FRF! De ce Anghel Iordănescu s-a opus să vină Edi selecționer și cine-l striga „cașchetă” pe Tata Puiu la Euro www.fanatik.ro
image
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Letizia a Spaniei a renunțat la ținute noi și la vopseaua de păr. Face economie regina sau îmbrățișează sustenabilitatea? La ce eveniment istoric a participat okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
ruxandra luca cancan jpg
Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit, din nou împreună! Ce au făcut după ce au luat masa în doi Vedete românești
Shakira este într-o relaţie cu Gerard Pique
Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Ce vrea să obțină cântăreața Vedete internaționale
BRomania, foto Instagram jpg
BRomania, dezvăluiri despre viața amoroasă, la un an de la despărțire. Ce spune despre o nouă iubire și nuntă: „Mai aveți de așteptat!” Vedete românești
Tom Cruise sursa foto Profimedia jpg
Tom Cruise, în fața unui moment dificil după „Digger”. Filmul care a costat o avere, dar a dezamăgit la box office Vedete internaționale
image png
VideoAndreea BLD prezintă casa de 250.000 de euro. Cum arată reședința cumpărată la doar 25 de ani. Palmieri în curte și trei dormitoare Vedete românești
Dani Otil, foto Facebook jpg
VideoDani Oțil, revedere emoționantă cu familia în Malta. Gabriela Prisăcariu: „Tot respectul meu pentru oamenii care lucrează departe de familie” Vedete românești
banner Teodora Tompea png
#Exclusiv Click!
Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile” Vedete românești
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, antrenat de Leonard Doroftei!
#Exclusiv Click!
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, antrenat de Leonard Doroftei! David și-a descoperit o nouă pasiune: „Este foarte serios” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net