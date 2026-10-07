Cum a ajuns Oana Lis manechinul Soniei Trifan, în tinerețe? Cum putea să arate soția lui Viorel Lis la 19 ani? „Acum intru la modelele plus size”

Oana Lis a ajuns la 47 de ani și se tot luptă cu kilogramele! În tinerețe însă, când i-a luat ochii primarului de atunci Viorel Lis, Oana arăta trăsnet! A fost și manechin pentru designerul Sonia Trifan. Iată ce ne-au povestit cele două despre prietenia ce le leagă, într-un interviu video savuros oferit pentru Click!

Oana Lis nu putea să rateze invitația bunei sale prietene Sonia Trifan la The Icons Grand Gala, eveniment ce a marcat 18 ani de carieră ai cunoscutei designerițe.

Chiar dacă îi este din ce în ce mai greu să-l lase pe Viorel Lis singur acasă, Oana a venit să o felicite pe Sonia Trifan. Cele două au depănat amintiri, iar Sonia Trifan a dezvăluit că soția lui Viorel Lis a fost manechin în prezentările ei de modă în tinerețe când arăta trăsnet.

Oana Lis și Sonia Trifan sunt prietene bune Foto: Facebook

Oana Lis a defilat pentru Sonia Trifan! „Viorel se ia de burtica mea acum”

„Știți că era o vorbă: <<înainte erai ca o păpușă, acum ești cât două>>. Eram cât un manechin, acum sunt cât doi manechini. N-ai văzut totuși că acum se poartă manechinele plus size?! Dacă nu spunea Sonia acum, nu-și aducea nimeni aminte ca am prezentat pentru ea. Și acum aș mai prezenta, dar anunț că am crescut tariful că sunt vedetă internațională. Dar Soniei îi fac reducere!

M-am tot uitat prin poze în ultima vreme, și într-adevăr am defilat când eram mai tânără în prezentările Soniei și vreau să zic că e destul greu să prezinți moda. Trebuie să arăți bine, să stai la repetiții, la probă, la machiaj două-trei ore. Pentru că, în acele 2-3 minute cât defilezi, tu trebuie să ai o anumită ținută, să nu greșești ceva, adică nu e chiar așa ușor!

Viorel și acum vrea să fiu frumoasă, să fiu mereu aranjată, se ia de burtica mea și mă pune să slăbesc! Mereu se ia de mine și îmi zice:<<iar ești cu o pungă în mână?>>”, a declarat Oana Lis, pentru Click!

Foto: Facebook

Sonia Trifan vrea să o pună iar pe Oana să prezinte moda! „Era ca peștele în apă”

La rândul ei, Sonia Trifan a lăudat prestația pe podium a soției lui Viorel Lis.

„Oana este efectiv cred că cea mai minunată persoană, cea mai solară, cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o vreodată! Ea, și dacă este supărată, tot timpul are un cuvânt bun de spus și are o energie pe care cred că mi-aș dori ca toată lumea să o aibă. Este minunată!

Îmi aduc aminte că era ca peștele în apă la prezentările mele, nu avea deloc emoții. Și promit acum că voi face și o colecție în curând pentru manechine mai plinuțe unde Oana va prezenta pentru mine. Eu lucrez rochii pentru toate doamnele”, a spus Sonia Trifan, pentru Click!

Oana și Viorel Lis, la începutul relației lor Foto: Facebook

Viorel Lis a căzut iar în casă

Oana ne-a dezvăluit că a avut iar recent probleme cu fostul primar, care cade frecvent prin casă pentru că nu se mai poate deplasa deloc.

„Pe Viorel l-am lăsat singur cu televizorul, îi trimit eu poze cu fete frumoase! A căzut iar zilele trecute prin casă, dar nu vreau să mă mai îngrijorez. Asta este, bătrânețea e complicată”, a mai spus Oana Lis, pentru Click!