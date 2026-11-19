Holy Molly a lansat de curând albumul „Aproape”, iar de sărbători și-a făcut program cu familia.

1/8 Holy Molly își face „turneu de Crăciun” pe la bunici Foto: click.ro

Cântăreața vrea să ajungă la bunici și să petreacă timp cu părinții. Tot de la ai ei vine și povestea bijuteriei la care ține cel mai mult.

„Mi-e drag de ei, mi-e dor de ei”

Holy Molly spune, cu umor, că are „turneu de Crăciun”. Pe traseu sunt bunicii din partea mamei, cei din partea tatălui și părinții. Pe mamaie a sunat-o de curând să-i spună că apare la televizor, iar acum își dorește să ajungă și pe la ea.

„Mi-e drag de ei, mi-e dor de ei”, spune artista. Sărbătorile îi amintesc cât de mult ar vrea să stea mai des cu bunicii. „Un telefon o dată pe săptămână, o vizită o dată pe lună pot schimba foarte mult”.

Inelul făcut din verigheta tatălui ei

Poartă cercei și inele de când era mică, iar pe acestea din urmă le consideră talismanele ei. „Norocul meu stă în inelușe”, spune Holy Molly.

Inelul ei preferat e făcut din verigheta pe care tatăl ei a purtat-o 30 de ani. În interior sunt gravate numele mamei și data căsătoriei părinților. În loc de piatră, artista a pus o iconiță pe care mama ei o purta când a născut-o.

Opt ore în direct pentru albumul „Aproape”

În decembrie, Holy Molly pregătește un eveniment de lansare pentru „Aproape”, albumul ei recent apărut. Pentru acest proiect, a stat opt ore în direct și a personalizat de mână 200 de tricouri și 200 de CD-uri. Își dorește să facă în continuare muzică în care oamenii să se regăsească și să crească de la un proiect la altul.

Holy Molly (pe numele real Maria Alexandra Florea, născută pe 11 ianuarie 1996, în București) este o cântăreață, compozitoare și actriță română, absolventă a UNATC.

A debutat în 2010 cu piesa „You Don't Love Me”, devenind independentă în 2016. Potrivit Wikipedia, din 2019 artista a adoptat numele Holy Molly, afirmându-se pe scena dance-pop și cunoscând succesul internațional cu piese precum „Ménage à trois” (alături de Lizot) sau „Everybody's Scared”.