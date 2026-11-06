 Sorana Cîrstea, final de drum? Ce a făcut la probabil ultimul său turneu
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Sorana Cîrstea, final de drum? Ce a făcut la probabil ultimul său turneu

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Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) a ajuns până în sferturile de finală la ceea ce ar putea fi ultimul turneu din cariera sa. Românca s-a oprit în competiția din Hong Kong, vineri, după ce a fost învinsă de Alexandra Shubladze (21 de ani, 136 WTA), în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong. Aceasta din urmă s-a impus în două seturi, după o oră și 27 de minute, scor 6-2,6-3. În cazul în care nu s-a răzgândit, acesta ar fi ultimul turneu din cariera sa, după ce încă de la finalul anului trecut și-a anunțat retragerea. 

Sorana Cîrstea a jucat, probabil, ultimul meci al carierei
Sorana Cîrstea a jucat, probabil, ultimul meci al carierei Foto: EPA

Între timp, Sorana Cîrstea a petrecut îndelungă vreme în Top20, urcând până pe locul 15, egalându-și recordul carierei. Reamintim că a început sezonul pe locul 41, intrând în Top 20 pe 18 mai 2026, pe locul 18, în răstimp avansând și reușind cea mai bună clasare pe poziția a 15-a în ierarhia mondială a tenisului feminin. În ciuda parcursului senzațional din acest an, românca a anunţat că sunt şanse infime să revină asupra deciziei de retragere anunţate de la finele lui 2025.

Și-ar putea egala cea mai bună performanță

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat de Grand Slam sferturile de finală la US Open, în 2023 și la Roland Garros, în 2009 și 2026. De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabile momente la un turneele mari sferturile de la Roland Garros și US Open, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.

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