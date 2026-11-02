 Tenisul masculin, în plină „revoluție”: cui îi revine locul de lider în premieră
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Tenisul masculin, în plină „revoluție”: cui îi revine locul de lider în premieră

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Tenisul masculin mondial are, începând din această săptămână, un nou lider mondial: originar din Germania, Alexander Zverev a devenit numărul 1 mondial, după un sezon excelent, în care a cucerit trofeele de la două turnee de Grand Slam, Roland-Garros şi US Open. Practic, situația lui Zverev este oficializată, după ce neamțul știa, încă de la începutul lunii octombrie, că va deveni lider, odată cu anunţul privind încheierea sezonului de către italianul Jannik Sinner (25 de ani).

Alexander Zverev, noul lider mondial din tenisul masculin
Alexander Zverev, noul lider mondial din tenisul masculin Foto: EPA

„Niciun cuvânt nu poate descrie cu adevărat acest an. Două titluri de Grand Slam, nenumărate amintiri și astăzi m-am trezit ca jucătorul nr. 1 în clasamentul PIF ATP. Este ceva cu totul special. Să pot simți cum este să fii în vârful lumii este uimitor”, a fost reacția sportivului german.

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La cei 29 de ani ai săi, Zverev scrie istorie în „sportul alb”, iar în urmă cu câteva zile și-a asigurat locul 1 ATP, în urma victoriei sale din optimile de finală ale turneului ATP 500 de la Viena, din Austria. Reușita lui Zverev este cu atât mai mare cu cât, încă de pe vremea când avea patru ani, a fost diagnosticat cu diabet. Îndelungă vreme, neamțul a ținut acest lucru departe de public, în ultimii ani vorbind cu asumare și recunoștință despre sprijinul familiei, care i-a asigurat condițiile pentru tenisul de performanță. Diagnosticat cu diabet tip 1 din primii ani de viață, Zverev a făcut public diagnosticul în 2022, după ce ani la rând preferat să păstreze discreția, cu toate că deseori este nevoit să-și injecteze insulină chiar în timpul meciurilor.   

Top 10 ATP

1. Alexander Zverev (Germania)
2. Jannik Sinner (Italia)
3. Carlos Alcaraz (Spania) 
4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii)
5. Daniil Medvedev (Rusia) 
6. Flavio Cobolli (Italia) 
7. Arthur Fils (Franța) 
8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) 
9. Alex De Minaur (Austira) 
10. Rafael Jódar (Spania) 

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