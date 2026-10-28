Se îngroapă securea războiului? Ce zice Portugalia de Cristiano Ronaldo

După episodul tensionat, în care Cristiano Ronaldo (41 de ani) a părăsit echipa națională în plină campanie, alegându-se cu o suspendare pentru gestul său, Federaţia Portugheză de Fotbal a anunţat dă semne că „s-ar îngropa securea războiului”. Starul din fotbalul saudit se numără printre jucătorii preselectaţi pentru următoarele meciuri din Liga Naţiunilor, potrivit anunțului făcut de FPF.

Cristiano Ronaldo s-ar putea întoarce la națională Foto: EPA

În situația dată, cum suspendarea sa expiră „la timp”, Cristiano Ronaldo ar putea fi în teren în următorul duel, împotriva celor din Danemarca, pe 14 noiembrie, la Braga, în nordul Portugaliei, ca mai apoi să facă deplasarea în Țara Galilor, trei zile mai târziu, partidă cu care se încheie faza grupelor din Liga Națiunilor. Selecționerul Jorge Jesus (72 de ani) va anunța lotul definitiv săptămâna viitoare, pe 6 noiembrie.

Cum s-a produs „ruptura” de selecționerul lusitanilor

Reamintim că fotbalistul a plecat de la națională, pe fondul unor neînțelegeri cu selecționerul Portugaliei, prezentându-și propria perspectivă printr-un comunicat, în această săptămână și susținând că a fost mințit de tehnicianul naționalei. Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 153 de meciuri și a înscris de 128 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.