Nota de plată: pedeapsa lui Cristiano Ronaldo, după ce a părăsit naționala

Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a aflat pedeapsa primită, după ce a părăsit echipa națională a Portugaliei în plină campanie de Liga Națiunilor. Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) a anunţat, luni, sancţiunile pentru starul lusitan, respectiv o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro - inițial, jucătorul a fost suspendat provizoriu, pentru prima dată în cei 23 de ani în care a îmbrăcat tricoul primei reprezentative.

Cristiano Ronaldo va fi disponibil pentru următorul meci al naționalei sale Foto: EPA

În comunicatul său, comisia disciplinară a FPF a specificat pentru această sancțiune că a stabilit natura intenţionată a gestului lui Cristiano Ronaldo - deşi decizia a fost făcută publică la începutul acestei săptămâni, suspendarea se consideră în vigoare de la 30 septembrie - data plecării lui Ronaldo din cantonament. În situația dată, experimentatul fotbalist va fi disponibil pentru următorul meci al Portugaliei, programat pe 14 noiembrie, împotriva Danemarcei, tot în Liga Naţiunilor.

S-a simțit păcălit la naționala Portugaliei

Reamintim că fotbalistul a plecat de la națională, pe fondul unor neînțelegeri cu selecționerul Portugaliei, prezentându-și propria perspectivă printr-un comunicat, în această săptămână și susținând că a fost mințit de tehnicianul naționalei. Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 151 de meciuri și a înscris de 128 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.