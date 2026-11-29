Internazionale Milano a reușit o victorie importantă pentru moral, sâmbătă, în fața propriilor suporteri, echipa antrenată de Cristi Chivu câștigând cu 4-0 în fața formației Genoa CFC, patronată de Dan Şucu (63 de ani), în etapa a XIII-a din Serie A.

Cristi Chivu nu scapă din ochi primul loc din Serie A Foto: EPA

Printre veștile bune primite de Chivu s-a numărat și revenirea căpitanului Lautaro Martínez (29 de ani), argentinianul recuperându-se după o accidentare și arătând aceeași „poftă” de joc ca întotdeauna, deschizând scorul, în minutul 29, ca în 40 să ofere pasa decisivă pentru golul lui Marcus Thuram (29 de ani). Inter a avut și un gol anulat de VAR, al lui Federico Dimarco (29 de ani), în minutul 44, dar campioana Italiei nu a deznădăjduit și a intrat cu o diferenţă de trei goluri la cabine, după ce Petar Sučić (23 de ani) a transformat un penalty, în al treilea minut al prelungirilor. În cele din urmă, în partea secundă a jocului, același Thuram a înscris, din nou, în minutul 54, consemnând scorul final cu gruparea la care este implicat în management și Răzvan Raț (45 de ani).

Chivu, semnal de alarmă: „Suntem în continuare echipa de învins”

Cu acest succes, formația lui Chivu ajunge la 32 de puncte şi este, deocamdată, a doua în Serie A, la trei lungimi de liderul SS Lazio, în vreme ce Genoa ocupă poziţia a 10-a, cu 16 puncte. „Ne puteau pune în dificultate şi chiar au făcut-o, însă portarul nostru a fost extraordinar. Am continuat să jucăm, am deschis scorul şi ne-am mărit avantajul, înainte de pauză. Trebuie să fim constanţi în ceea ce facem bine şi să ne diminuăm punctele slabe. Trebuie să avem atitudinea potrivită, să muncim şi să fim mereu vigilenţi, pentru că nimeni nu ne va oferi nimic gratis. Suntem în continuare echipa de învins, aşa că trebuie să ştim să ridicăm capul după momentele dificile. Suntem o echipă care vrea să demonstreze şi să repete un sezon bun”, a fost reacția lui Chivu, după meciul de fotbal.

Chivu este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia.