Prețul unei porții de iahnie de fasole cu ciolan a devenit subiect de discuție în mediul online, după ce o internaută a publicat o analiză a costurilor ingredientelor pentru unul dintre preparatele tradiționale românești. Aceasta susține că o porție de fasole simplă costă aproximativ 5 lei în ceea ce privește ingredientele, iar una mai elaborată poate ajunge la 8 lei. Dacă sunt adăugate și murăturile, suma ar urca la aproximativ 12 lei.

Cât costă ingredientele pentru o porție de iahnie de fasole Foto: arhivă

Postarea a stârnit numeroase reacții, mai ales în contextul Zilei Naționale a României, când preparatele tradiționale sunt la mare căutare. Autoarea a vorbit și despre varianta cu ciolan, estimând că o porție cu 230 de grame de iahnie și 120 de grame de carne dezosată ar avea un cost maxim de 16 lei. În opinia sa, un cost de 12-13 lei ar fi mai apropiat de realitate.

Cât costă, de fapt, iahnia de fasole în restaurante

Mesajul Oanei Irina Caonță a fost urmat de reacții din partea unor persoane care au atras atenția că prețul unui preparat într-un restaurant nu poate fi calculat exclusiv în funcție de ingredientele folosite.

„Mă cheamă Oana și, cu riscul să îmi pun toată horeca în cap, las aici că o iahnie de fasole simplă de 350 de grame are preț de cost la ingrediente cam 5 lei. Dacă o faci mai fancy, să zicem că ajunge la 8 lei.

Pui și murături, dacă pui și nu le vinzi separat, hai că ajungi la 12 lei.

Iahnia de fasole cu ciolan (230 g iahnie, 120 g ciolan dezosat), costa cel mai mult 16 lei. Să zicem, deși cam 12-13 e cinstit.”

Unul dintre comentarii a venit din partea unei persoane care a explicat că activitatea din industria ospitalității presupune numeroase cheltuieli suplimentare. Printre acestea se numără chiria, taxele către stat, salariile angajaților, consumul de gaze, electricitate și apă, dar și produsele de curățenie sau drepturile de autor pentru muzica ambientală.

Acesta a oferit și câteva estimări privind prețurile de vânzare. Astfel, o porție simplă de iahnie, cu ceapă sau murături, ar putea costa între 20 și 25 de lei într-un restaurant. Varianta cu ciolan ar ajunge la 35-40 de lei, în timp ce localurile considerate mai exclusiviste ar putea solicita chiar și 50 de lei.

„Hai să nu recuperăm toate pierderile cu ocazia Zilei Naționale”

Un alt aspect adus în discuție a fost timpul necesar pregătirii mâncărurilor tradiționale. Un internaut a explicat că iahnia de fasole nu presupune doar cumpărarea ingredientelor, ci și ore întregi de fierbere și supraveghere. Acesta a comparat preparatul cu alte feluri de mâncare care pot fi pregătite într-un interval mult mai scurt.

„Deși ieftină la ingrediente iahnia de fasole mi se pare mare consumatoare de resurse. Timpii de fierbere plus atenția umană constantă. Ca și varza călită. Una e să stai 2-3 ore lângă o mâncare de fasole și alta e să iei halca de carne de ce vrei tu, plită, pac pac, arunci niște legume ce nu ti-au luat mai mult de 30 de minute pregătire și gătire și im 15 minute ai farfuria pe masă.”

În opinia sa, timpul de lucru al personalului, manipularea alimentelor, depozitarea și riscul de perisabilitate trebuie luate în calcul atunci când este stabilit prețul final al unui produs din meniu. Totodată, acesta a amintit de birocrația și controalele cu care se confruntă antreprenorii din România.

Un alt comentariu a venit din partea unei femei în vârstă de 73 de ani, care a ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu industria ospitalității, însă înțelege efortul necesar pentru pregătirea și servirea unei mese.

„Fasolea trebuie gătită, masa pusă, vasele spălate, locul igienizat, încălzit sau răcorit în funcție de anotimp, luminat, angajații plătiți, dările la stat achitate. Hai să nu vrem să fim serviți, cu burta plină și cu banii în buzunar. Adică și la făină și la slănină”, a scris aceasta.

Au existat însă și voci care au susținut ideea că prețurile practicate de restaurante trebuie privite și din perspectiva bunului-simț al proprietarilor. Un utilizator a explicat că nu este vorba despre răutate sau critică gratuită, ci despre dorința clienților de a înțelege cât de justificat este prețul cerut pentru un preparat.