Imaginile surprinse în timpul pregătirilor pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie au stârnit numeroase reacții în mediul online. Atenția internauților s-a îndreptat asupra steagurilor de identificare ale unităților militare participante, care au apărut acoperite cu învelitori negre. Fotografiile au fost rapid distribuite, iar unii utilizatori au susținut că militarii ar fi folosit saci de gunoi pentru a proteja drapelele.

Steagurile militarilor, acoperite cu huse negre Foto: Facebook

Discuțiile nu au întârziat să apară, iar imaginile au generat comentarii critice la adresa modului în care au fost prezentate simbolurile militare. În urma reacțiilor, Ministerul Apărării Naționale a venit cu precizări și a explicat care este motivul pentru care steagurile au fost acoperite în timpul repetițiilor pentru evenimentul dedicat Zilei Naționale a României.

Ministerul Apărării explică de ce au fost acoperite steagurile militarilor

Reprezentanții instituției au respins afirmațiile potrivit cărora învelișurile folosite ar fi saci de gunoi și au transmis că acestea sunt, de fapt, materiale destinate protejării steagurilor. Explicația oferită de Ministerul Apărării Naționale este că drapelele sunt realizate din material textil și trebuie păstrate în condiții corespunzătoare pe parcursul repetițiilor.

„În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție.

În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi saci de gunoi. Este FALS.”

Mai exact, învelișurile au rolul de a împiedica deteriorarea steagurilor din cauza precipitațiilor și a prafului. Acestea sunt folosite pentru ca materialele textile să nu fie afectate înainte de desfășurarea paradei oficiale.

Instituția susține că este vorba despre o măsură normală de protecție, astfel încât steagurile de identificare ale unităților militare să poată fi prezentate publicului în condiții cât mai bune pe 1 Decembrie.

Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării au transmis că publicul este așteptat de Ziua Națională să vadă steagurile desfășurate în cadrul Paradei Militare Naționale. Mesajul instituției a inclus și un îndemn adresat cetățenilor de a verifica informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui în mediul online.

Internauții au criticat imaginile: „Drapelul nu este un simplu obiect”

Explicațiile Ministerului Apărării nu au împiedicat apariția unor reacții critice în mediul online. Mai mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de aspectul învelișurilor și față de imaginea transmisă de fotografiile de la repetiții.

Unul dintre comentarii a fost deosebit de acid la adresa explicațiilor oferite de instituție: „Ce rușine! Când credeam că mai rău de atât nu se poate, mai veniți și cu explicații de toată jena... Mai aveați să puneți militarii să defileze cu umbrele, să nu-i ude ploaia și să nu răcească până pe 1 Decembrie!”.

Un alt internaut a făcut comparație cu participanții la alte parade, susținând că aceștia și-ar fi ținut steagurile la vedere în timpul ploii.

„Restul participanților au defilat cu steagurile la vedere în aceeași ploaie, doar ai noștri le-au băgat în saci. Asta spune totul despre demnitatea celor care dau ordinele și despre cât respect mai au pentru țară. Rușine!”, a scris acesta.

O altă reacție a pus accentul pe simbolistica drapelului național și pe respectul care ar trebui acordat tricolorului, indiferent de explicațiile tehnice oferite pentru folosirea învelitorilor.

„Cu tot respectul pentru Armata Română, consider că nu este normal ca drapelul țării noastre să fie acoperit cu saci negri, indiferent cum sunt aceștia denumiți sau ce explicații se oferă. Poate că nu sunt saci de gunoi, așa cum susțineți, dar imaginea transmisă este una lipsită de respect față de simbolul național”, a transmis un utilizator.