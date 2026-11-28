Ai cumpărat brânză și ai observat că, atunci când o mesteci, aceasta produce un sunet asemănător unui scârțâit? Senzația poate fi neobișnuită, mai ales dacă te aștepți ca produsul să aibă o textură moale și cremoasă. Totuși, acest fenomen nu înseamnă automat că brânza este stricată sau că ai ales un produs de calitate inferioară.

De ce scârțâie brânza în dinți Foto: Istock

Textura brânzei depinde de mai mulți factori, iar felul în care se simte între dinți poate oferi indicii despre structura sa. Unele sortimente sunt mai ferme și mai elastice, în timp ce altele se sfărâmă ușor sau au o consistență fină. De aceea, scârțâitul poate apărea în cazul anumitor tipuri de brânză, fără să reprezinte neapărat un motiv de îngrijorare.

De ce scârțâie brânza în dinți

Explicația pentru care brânza scârțâie în dinți ține în primul rând de structura produsului. În timpul mestecării, dinții comprimă și deplasează bucățile de brânză, iar anumite texturi pot produce o senzație de frecare. Aceasta este percepută ca un scârțâit, mai ales atunci când produsul are o consistență fermă și elastică.

Un rol important îl are și modul în care sunt organizate proteinele și componentele brânzei. În funcție de procesul de fabricare, acestea pot forma o structură care nu se destramă imediat în gură. În loc să devină cremoasă de la primele mișcări de mestecare, brânza își păstrează pentru scurt timp forma și opune rezistență la apăsare.

Senzația poate fi mai evidentă la brânzeturile proaspete sau la anumite sortimente cu o textură specifică. În aceste cazuri, scârțâitul este legat de felul în care produsul reacționează atunci când este mestecat. Nu toate brânzeturile trebuie să aibă aceeași consistență, iar diferențele dintre ele sunt influențate de rețetă și de etapele de producție.

De asemenea, cantitatea de apă din produs și felul în care este prelucrat laptele pot influența textura finală. O brânză mai fermă se poate comporta diferit în gură față de una moale, iar acest lucru se poate observa inclusiv prin sunetul produs în timpul mestecării.

Prin urmare, dacă te întrebi de ce scârțâie brânza în dinți, răspunsul nu se reduce la o singură cauză. Structura, consistența și caracteristicile sortimentului contribuie la această senzație.

Brânza care scârțâie este de slabă calitate?

Faptul că brânza scârțâie între dinți nu înseamnă, în mod automat, că produsul este de slabă calitate. Dimpotrivă, pentru anumite sortimente, această caracteristică poate fi o consecință normală a texturii lor. Nu este suficient să judeci calitatea unui aliment doar după senzația pe care o produce în timpul mestecării.

Este important să faci diferența între o textură fermă, specifică unui anumit tip de brânză, și modificările care pot apărea atunci când produsul nu mai este în stare bună. Scârțâitul, luat separat, nu reprezintă un indicator sigur că brânza este alterată și nici nu poate confirma că aceasta a fost fabricată necorespunzător.

Pentru a aprecia starea produsului, trebuie luate în considerare și alte caracteristici. Mirosul neobișnuit, schimbările de culoare, apariția unor pete sau modificarea evidentă a consistenței pot ridica semne de întrebare. La fel de important este să verifici termenul de valabilitate și condițiile în care brânza a fost păstrată.

Așadar, dacă brânza are un gust și un miros normale, iar aspectul și textura corespund sortimentului cumpărat, simplul fapt că scârțâie în dinți nu este un motiv suficient pentru a considera că produsul este de proastă calitate. Uneori, această senzație ține pur și simplu de caracteristicile brânzei și de felul în care este construită textura sa.