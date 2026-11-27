Italia introduce modificări importante în sistemul de învățământ, după ce Parlamentul a aprobat o reformă care a stârnit reacții puternice atât în rândul politicienilor, cât și al altor organizații. Printre prevederile care au atras atenția se numără interzicerea vălurilor care acoperă fața în școli și stabilirea unei limite de 30% pentru elevii de origine străină înscriși în clasele din primul an.

Italia a aprobat o reformă a învățământului Foto: Shutterstock

Noile reguli au fost criticate de partidele din opoziție, care consideră că măsurile pot duce la discriminare și la separarea copiilor în funcție de originea lor. Totuși, plafonul de 30% nu va fi aplicat în cazul elevilor care au deja cunoștințe adecvate de limba italiană. Reforma include și cursuri de limba italiană destinate părinților de origine străină, scrie Yahoo News.

Parlamentul italian a aprobat reforma. Ce prevăd noile reguli pentru elevi

Camera Deputaților a dat votul final pentru „Decretul privind școala”, cu 142 de voturi pentru, 112 împotrivă și patru abțineri. Senatul aprobase deja actul normativ pe 20 noiembrie, iar Guvernul obținuse anterior și votul de încredere asupra acestuia.

Decretul-lege 170 din 30 septembrie 2026 cuprinde mai multe măsuri pentru organizarea anului școlar 2026-2027, continuarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și integrarea elevilor străini.

Una dintre prevederile care au atras atenția este interdicția de a purta în școli articole vestimentare care acoperă fața. Astfel, elevele musulmane nu vor mai putea purta burqa sau niqab în timpul orelor.

O altă măsură stabilește că elevii de origine străină nu pot depăși 30% din numărul copiilor înscriși în clasele din primul an. Există însă o excepție: limita nu se aplică celor care au deja un nivel adecvat de cunoaștere a limbii italiene.

Votul din Camera Deputaților a fost însoțit de proteste ale parlamentarilor din opoziție. Aceștia au afișat în plen mesajul „La școală nimeni nu este străin”, contestând direcția în care se îndreaptă reforma.

Opoziția critică măsurile, iar manualele digitale provoacă alte dispute

Reprezentanții opoziției au susținut că noile restricții nu rezolvă dificultățile cu care se confruntă școlile italiene. Antonio Caso, deputat al Mișcării Cinci Stele, a afirmat că atenția ar trebui îndreptată către numărul profesorilor și resursele disponibile pentru educație.

„Problema nu este câți copii străini sunt într-o clasă, ci câți profesori avem și ce instrumente le oferim pentru a garanta tuturor dreptul de a învăța. Orice altceva înseamnă discriminare și rasism”, a declarat acesta.

Deputatul a mai atras atenția asupra unor subiecte precum siguranța clădirilor școlare, salariile profesorilor și accesul la educație. La rândul său, Irene Manzi, reprezentantă a Partidului Democrat, a criticat plafonul de 30%, considerând că aplicarea lui ar putea duce la mutarea copiilor dintr-o școală în alta atunci când limita este depășită.

„Îi tratează ca pe niște colete”, a afirmat aceasta, referindu-se la modul în care ar putea fi gestionată repartizarea elevilor. Manzi a criticat și prevederile referitoare la sancțiunile pentru părinți și sesizările care ar putea fi transmise de instituțiile de învățământ.

Controversele nu s-au oprit însă la regulile privind elevii străini. Un alt punct disputat a fost cel referitor la manualele digitale. Noua lege prevede că editurile care publică manuale pentru școli și universități trebuie să pună la dispoziție și versiuni digitale, la jumătate din prețul celor tipărite.

Măsura este prezentată ca o modalitate de a facilita accesul la materialele educaționale și de a reduce cheltuielile familiilor. Asociația Editorilor Italieni s-a opus însă acestei prevederi. Președintele organizației, Innocenzo Cipolletta, a susținut că obligația nu va aduce economii reale și că responsabilitatea ar trebui să aparțină statului, nu editurilor.

Reforma cuprinde și alte schimbări pentru sistemul de educație, printre care modificări în recrutarea profesorilor, prevederi privind angajările pe perioadă nedeterminată și actualizarea traseelor de specializare pentru cadrele didactice de sprijin. Sunt prevăzute, de asemenea, fonduri suplimentare pentru personalul administrativ, tehnic și auxiliar, dar și pentru îmbunătățirea ofertei educaționale.