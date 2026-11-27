O nuntă care a atras atenția întregii Indii a avut loc în statul Bihar, una dintre cele mai sărace regiuni ale țării. Fiica unui politician cunoscut, Anant Singh, s-a căsătorit în cadrul unui eveniment de proporții impresionante, la care ar fi participat aproximativ 500.000 de persoane. Petrecerea a inclus zeci de cai, sute de automobile, preparate culinare în cantități uriașe și invitați din lumea politică.

Nuntă de lux în cel mai sărac stat din India Foto: captură YouTube

Shivangi Singh, fiica legislatorului din Bihar, și-a unit destinul cu Rishikesh Kumar, absolvent de MBA al Universității de Stat din Georgia, din Atlanta. Mireasa, care a absolvit o universitate din Delhi, a sosit la ceremonie într-un autoturism Land Cruiser, în timp ce mirele a fost însoțit de o coloană impresionantă de 151 de mașini.

Evenimentul s-a desfășurat la reședința familiei, în satul Nadawa, aflat la aproximativ 65 de kilometri de capitala statului, Patna. Petrecerea de miercuri a adunat sute de mii de oameni, printre care s-au numărat președintele legislativului regional și numeroși politicieni importanți, scrie BBC.

Nuntă cu 500.000 de invitați, 150 de preparate și milioane de dulciuri

Dimensiunea evenimentului a transformat localitatea într-un adevărat spațiu de sărbătoare. Estimările din presa indiană au indicat că aproximativ jumătate de milion de persoane au venit să participe la nunta lui Shivangi. Numărul mare de participanți a provocat blocaje în trafic timp de mai multe ore pe drumul care leagă satul de Patna.

Organizatorii au pregătit inclusiv șase heliporturi pentru primirea invitaților importanți. În bucătăriile amenajate temporar au lucrat sute de bucătari, care au pregătit peste 150 de feluri de mâncare. Printre preparatele destinate invitaților s-au numărat și aproximativ opt milioane de bucăți de dulciuri.

Nici darurile oferite mirilor nu au fost unele obișnuite. Familia miresei i-ar fi oferit lui Rishikesh Kumar un automobil evaluat la 23 de milioane de rupii, alături de obiecte din aur și argint. Tatăl miresei nu a făcut însă publică suma totală cheltuită pentru organizarea nunții.

Un alt moment pregătit pentru invitați era o cursă de cai, la care urmau să participe 52 de animale. Competiția fusese anunțată ca una dintre principalele atracții ale petrecerii, însă a fost amânată în ultimul moment. Motivul a fost numărul foarte mare de spectatori, dintre care mulți au ajuns chiar pe suprafața destinată desfășurării întrecerii.

Întrecerea fusese anunțată inițial cu premii consistente. Anant Singh publicase pe contul său de pe platforma X imagini cu un SUV alb, a cărui valoare era estimată între un milion și două milioane de rupii. Mașina urma să fie oferită câștigătorului, în timp ce ocupanții locurilor al doilea și al treilea ar fi primit o motocicletă, respectiv un scuter. Finala competiției a fost programată pentru joi.

Cine este Anant Singh, politicianul din spatele evenimentului

Dincolo de amploarea petrecerii, atenția publicului s-a îndreptat în special către tatăl miresei. Anant Singh este un politician controversat, cunoscut în regiune sub porecla „Chhote Sarkar”, care poate fi tradusă prin „micul conducător” sau „micul guvern”.

Acesta este descris frecvent în presa locală drept un „bahubali”, termen folosit în India pentru a desemna lideri locali influenți, asociați cu demonstrații de forță și putere. În înregistrările publicate pe rețelele sociale, Singh apare deseori răsucindu-și mustața, gest pe care îl folosește ca simbol al mândriei și masculinității.

Potrivit relatărilor locale, politicianul se deplasează de obicei într-un convoi format din 20-25 de automobile. Un jurnalist local a relatat chiar un episod în care Singh ar fi îndepărtat niște inspectori fiscali veniți la proprietatea sa, apărând în fața acestora cu șerpi vii înfășurați în jurul gâtului.

Anant Singh a câștigat pentru prima dată alegerile din circumscripția Mokama în 2005 și a reușit să își păstreze mandatul la scrutinurile din 2010, 2015, 2020 și 2025.

În declarația de avere depusă înaintea ultimelor alegeri, politicianul s-a prezentat drept asistent social și a menționat că deține afaceri și terenuri agricole. Averea cumulată cu cea a soției sale era declarată la aproximativ un miliard de rupii.

Același document menționa existența a peste 24 de dosare penale aflate în curs de soluționare pe numele său. Printre acuzațiile din aceste cauze se numără fapte grave, precum omor, tentativă de omor, șantaj și participare la acte de violență.

Averea familiei și acuzațiile care îl vizează pe politician

Anant Singh a avut mai multe perioade în care s-a aflat în detenție. În 2022, acesta a fost condamnat la zece ani de închisoare într-un dosar care viza descoperirea unor arme și muniții în locuința sa, printre care se afla și o pușcă de asalt AK-47.

În urma condamnării, legislativul regional i-a retras mandatul. Singh a rămas însă în libertate pe cauțiune și a contestat hotărârea instanței. Ulterior, a candidat din nou la alegerile din 2025, pe care le-a câștigat, revenind astfel în legislativ.

Politicianul este menționat și într-un dosar de omor legat de perioada campaniei electorale de anul trecut, în care este considerat principalul suspect. Curtea Supremă a dispus ca acesta să se predea până la data de 1 decembrie. Singh a declarat în interviuri că va respecta ordinul judecătoresc.

Nunta fiicei sale a generat și reacții din partea adversarilor politici. Neeraj Kumar, membru al Consiliului Legislativ din Bihar, a solicitat instituțiilor de anchetă să verifice proveniența banilor folosiți pentru organizarea evenimentului.

Amploarea petrecerii a atras atenția și din cauza contrastului cu situația economică a statului Bihar. Aproximativ un locuitor din trei este considerat multidimensional sărac, ceea ce a făcut ca nunta să fie intens comentată în spațiul public indian.

Evenimentul a fost comparat cu marile petreceri organizate de familiile foarte bogate din India, deși nu a atins dimensiunea festivităților din 2024 dedicate căsătoriei lui Anant Ambani, fiul cel mic al miliardarului Mukesh Ambani.