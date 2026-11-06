 Unul dintre cele mai scumpe filme din istorie a intrat în cinematografe. Povestea peliculei indiene este cunoscută pe tot globul. Cine semnează coloana sonoră
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Unul dintre cele mai scumpe filme din istorie a intrat în cinematografe. Povestea peliculei indiene este cunoscută pe tot globul. Cine semnează coloana sonoră

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Una dintre cele mai cunoscute legende ale Indiei ajunge pe marile ecrane într-o producție cinematografică de proporții impresionante. „Ramayana: Rise of a Legend”, regizat de Nitesh Tiwari, promite un spectacol vizual fără precedent, cu o distribuție internațională, efecte speciale premiate cu Oscar și o coloană sonoră semnată de Hans Zimmer și A.R. Rahman. Proiectul, realizat în două părți, are un buget estimat la 420 de milioane de dolari și își propune să transforme o epopee indiană într-un fenomen cinematografic global.

Unul dintre cele mai scumpe filme din istorie a intrat în cinematografe.
Unul dintre cele mai scumpe filme din istorie a intrat în cinematografe. Foto: Rețelele de socializare

Filmul „Ramayana: Rise of a Legend” a intrat în cinematografe pe 5 noiembrie 2026 și reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții din istoria cinematografiei indiene. Producția, la care se lucrează de peste zece ani, readuce în atenția publicului povestea prințului Rama, personaj legendar al tradiției hinduse.

Cu un buget cumulat estimat la 420 de milioane de dolari pentru cele două filme, realizatorii mizează pe o combinație de tehnologie cinematografică de ultimă generație, actori cunoscuți și o poveste care a traversat secolele.

Producătorul Namit Malhotra compară amploarea proiectului cu universurile cinematografice din „Stăpânul inelelor” și „Războiul stelelor”.

„Este cea mai mare producție din istoria cinematografiei indiene”, a declarat Malhotra, convins că povestea și dimensiunea spectacolului vizual pot atrage spectatori de pe toate continentele.

Ranbir Kapoor joacă rolul prințului Rama. Distribuție impresionantă și efecte speciale spectaculoase

În centrul filmului se află prințul Rama, protagonistul epopeii sanscrite atribuite poetului Valmiki. Povestea urmărește călătoria acestuia pentru a-și salva soția, Sita, răpită de Ravana, conducătorul demonilor. În aventura sa, Rama este însoțit de fratele său, Lakshman, și de Hanuman, zeul-maimuță.

Rolul principal este interpretat de Ranbir Kapoor, în timp ce Sai Pallavi o joacă pe Sita, iar actorul Yash îl interpretează pe Ravana.

Pentru a reda dimensiunea fantastică a epopeii, producătorii au construit decoruri impresionante în Mumbai și au implicat echipe de specialiști în efecte vizuale din India, Londra și Vancouver.

Spectatorii vor putea vedea creaturi fantastice, demoni uriași și elefanți zburători, într-un univers cinematografic construit la o scară impresionantă.

Efectele vizuale sunt realizate de compania DNEG, condusă de Namit Malhotra. Studioul are în palmares opt premii Oscar pentru contribuția la producții cinematografice importante, printre care „Inception” și „Dune”.

Proiectul are și o componentă internațională importantă. Ranbir Kapoor a vorbit despre amploarea echipei implicate în realizarea filmului.

„Oameni din întreaga lume au lucrat la acest proiect”, a declarat actorul într-un interviu acordat AFP înainte de lansare.

Hans Zimmer și A.R. Rahman semnează coloana sonoră a filmului „Ramayana”

Unul dintre punctele forte ale producției este muzica, realizată de doi compozitori de renume internațional: germanul Hans Zimmer și indianul A.R. Rahman, ambii recompensați cu premii Oscar.

Filmul beneficiază de versiuni în hindi și engleză, iar producătorii au pregătit o adaptare destinată publicului internațional. Obiectivul este ca povestea să poată fi înțeleasă și apreciată inclusiv de spectatorii care nu sunt familiarizați cu mitologia indiană.

Spre deosebire de multe producții Bollywood, noua adaptare nu mizează pe secvențele ample de cântec și dans. Filmul păstrează însă ingredientele unui spectacol cinematografic de amploare: dragoste, dramă, confruntări spectaculoase și decoruri impresionante.

Regizorul Nitesh Tiwari spune că intenția sa a fost să transmită dincolo de granițele Indiei mesajele universale ale poveștii.

„Există un anumit sentiment de atemporalitate în emoțiile și valorile pe care le reprezintă «Ramayana», iar exact acest lucru am vrut să-l împărtășim cu restul lumii”, a afirmat regizorul.

„Ramayana”, o poveste veche de secole, cu influență în întreaga Asie

Importanța filmului depășește dimensiunea unei simple producții de divertisment. „Ramayana” este una dintre cele mai cunoscute epopei ale tradiției hinduse, iar influența sa culturală s-a extins de-a lungul secolelor în numeroase țări din Asia de Sud și de Sud-Est.

Povestea a fost reinterpretată în spectacole de teatru, dansuri tradiționale și reprezentații cu marionete, inclusiv în Thailanda și Cambodgia.

Prințul Rama este venerat de hinduși ca o încarnare a zeului Vișnu. Legenda sa ocupă un loc central în sărbători religioase importante, precum Dussehra, care marchează victoria asupra lui Ravana, și Diwali, asociată cu întoarcerea lui Rama la Ayodhya după perioada de exil.

Epopeea are și o dimensiune politică importantă în India contemporană. În 1992, militanți hinduși naționaliști au demolat o moschee din secolul al XVI-lea din Ayodhya, susținând că aceasta fusese construită pe un loc asociat nașterii lui Rama. Evenimentul a declanșat violențe intercomunitare soldate cu cel puțin 2.000 de morți, majoritatea musulmani.

În 2019, Curtea Supremă a Indiei a decis atribuirea terenului pentru construirea unui templu dedicat lui Rama. Lăcașul a fost inaugurat în 2024 de premierul Narendra Modi, înaintea alegerilor generale.

Popularitatea legendei a fost consolidată și de televiziune. Un serial inspirat de „Ramayana”, difuzat la sfârșitul anilor 1980 de postul public Doordarshan, a atras milioane de telespectatori. Unii analiști au asociat succesul producției cu ascensiunea politică a naționaliștilor hinduși și cu mobilizarea în jurul revendicărilor de la Ayodhya.

Când apare a doua parte din „Ramayana”

Noua adaptare cinematografică este produsă de Prime Focus Studios și Monster Mind Creations, compania actorului Yash, în timp ce Sony Pictures se ocupă de distribuția internațională.

Realizatorii au conceput proiectul în două părți, pentru a putea reda amploarea poveștii și complexitatea universului său mitologic. După lansarea primului film, spectatorii vor trebui să aștepte până în 2028 pentru continuarea producției.

Cu o distribuție de prim rang, o coloană sonoră semnată de doi compozitori celebri și un buget care rivalizează cu marile francize de la Hollywood, „Ramayana: Rise of a Legend” își propune să ducă una dintre cele mai importante legende ale Indiei în fața unui public internațional.

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