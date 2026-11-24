Richard Abou Zaki a surprins pe toată lumea cu o poveste neașteptată despre Celine Dion, în ediția din 23 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Juratul a dezvăluit că celebra cântăreață l-ar fi contactat pe Instagram, iar discuția dintre ei a continuat cu un apel telefonic în care artista l-a felicitat pentru reușitele sale. Momentul a venit după o demonstrație de magie care i-a amuzat pe colegii săi de platou.

Richard Abou Zaki, dezvăluiri neașteptate despre Celine Dion la Chefi la cuțite! Foto: Colaj

Richard Abou Zaki, moment de magie la Chefi la cuțite. Cum a reușit să-și surprindă colegii

Ediția recentă a show-ului culinar de la Antena 1 a adus nu doar preparate spectaculoase și momente tensionate la masa juriului, ci și o porție serioasă de divertisment. De această dată, Richard Abou Zaki și-a demonstrat talentul de magician și a pregătit un număr special, în urma căruia chef Ștefan Popescu a devenit protagonistul unui moment neașteptat: a dispărut în timpul reprezentației.

Spectacolul a fost pus în scenă pe o melodie interpretată de Celine Dion, în ton cu un trend care a devenit popular în ultima perioadă pe TikTok. La final, juratul a primit aplauzele colegilor și ale celor prezenți, însă surpriza nu s-a oprit aici. Richard Abou Zaki a făcut și o dezvăluire despre legătura sa cu celebra artistă internațională.

Celine Dion l-ar fi contactat pe Instagram pe Richard Abou Zaki. Ce i-a transmis artista

În timpul discuției de după numărul de magie, Richard Abou Zaki le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat să pregătească momentul, dar a menționat și un nume celebru: Celine Dion. Potrivit declarațiilor sale, artista l-ar fi căutat pe Instagram, iar el i-ar fi transmis numărul de telefon. Ulterior, cântăreața l-ar fi sunat pentru a-l felicita pentru activitatea și parcursul său profesional.

Juratul a vorbit cu entuziasm despre conversația pe care a avut-o cu vedeta internațională și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la reușita reprezentației.

„Nu ar exista niciun număr dacă nu aș avea persoanele potrivite lângă mine, care să mă ajute să creez acest moment. Mulțumesc orchestrei, mulțumesc spectatorilor, mulțumesc Celine Dion, cu care am avut un apel și e super. M-a căutat pe Instagram, eu i-am trimis numărul și m-a sunat să mă felicite internațional”, a declarat Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite.

Richard Abou Zaki pregătește noi surprize pentru telespectatorii Chefi la cuțite

Se pare că juratul nu intenționează să se limiteze doar la rolul de bucătar și la evaluarea preparatelor concurenților. Richard Abou Zaki vrea să aducă în continuare momente de divertisment în fața telespectatorilor și promite că numerele de magie vor continua.

Acesta a explicat că reprezentația prezentată în ediția din 23 noiembrie a fost una dintre cele mai complicate, însă nu a fost și ultima. Juratul le-a dat de înțeles colegilor și publicului că mai are surprize pregătite și că va reveni cu alte momente spectaculoase.

„E unul dintre numerele cele mai complexe. Dar nu, domnilor, nu s-a terminat. Și mâine mai avem spectacol, și data viitoare!”, a declarat Richard Abou Zaki.

Așadar, pe lângă competiția culinară, Chefi la cuțite, sezonul 18, continuă să ofere telespectatorilor momente neașteptate, iar Richard Abou Zaki pare hotărât să demonstreze că talentul său nu se oprește la gastronomie.