Serghei Mizil și soția lui, Cora, au apărut pentru prima oară împreună la emisiunea „Chefi la cuțite” din această seară. Fostul om de afaceri a dezvăluit și care este secretul căsniciei lor, dar și ce i-a ținut împreună.

Foto: captură video Facebook/ Chefi la cuțite

S-au dezvăluit detalii mai puțin știute despre Serghei Mizil și soția sa, Cora. Cei doi formează un cuplu de aproape 40 de ani și au decis să vină și la „Chefi la cuțite”. În fața juraților, ei au vorbit despre relația lor și cum au reușit să rămână împreună.

Secretul căsniciei dintre Serghei Mizil și Cora

Serghei Mizil și soția lui, Cora Mizil, au jurizat proba de amuletă la „Chefi la cuțite”, sezonul 18. Astfel, cei doi au analizat preparatele pregătite de jurați și au decis împreună care este cea mai gustoasă mâncare.

Cunoscut deja pentru umorul său, Serghei Mizil a dat un răspuns neașteptat când a fost întrebat de Irina Fodor despre secretele căsniciei lor, care îi țin împreună și după aproape patru decenii. Fostul afacerist a spus. râzând, că relația lor durează pentru faptul că stau separați.

„Stăm separați! La o tâlhărie (n.r. unde s-au cunoscut). Nu ne-am înghițit, aveam un cerc comun, nu ne-am înghițit”, a declarat Serghei Mizil.

Cum au fost începuturile lor

Tot ei au mărturisit faptul că, la început, când s-au cunoscut, cei doi nu erau pe aceeași lungime de undă și părea că nu se pot înțelege. Cu toate acestea, au găsit și puncte comune ce se pare că i-a unit.

În acest context, Cora Mizil l-a completat și a menționat faptul că relația cu Serghei a rezistat chiar dacă ei nu sunt întotdeauna de acord cu privire la anumite chestiuni. La început ei erau „ca două pietre tari”.

„Eram amândoi foarte sociabili, ne plăcea cu lume, cu petreceri, cu de toate, frumos. Dar nu eram neapărat pe aceeași lungime de undă”, a declarat Cora Mizil.

Cu toate acestea, Serghei Mizil a declarat că el și Cora au rămas alături unul celuilalt în ciuda dificultăților de care s-au lovit. El a recunoscut că au fost și momente mai puțin frumoase, dar tocmai acestea au fost cele care i-au apropiat și mai mult.

„Am trecut prin foarte multe situații... și grele, și frumoase și chestia aceasta ne-a legat. Am fost împreună, unul lângă altul”, a declarat Serghei Mizil.