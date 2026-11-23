Noi dezvăluiri ies la iveală în povestea dintre Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, după participarea la Insula Iubirii. După ce a susținut că între el și prietena partenerei sale a existat o întâlnire pentru a șterge mesajele pe care și le-au trimis, bărbatul a făcut o mărturisire neașteptată. Acesta a recunoscut public că și-a înșelat iubita cu una dintre prietenele ei, cu doar câteva săptămâni înainte de participarea la emisiune.

Claudia Ion, înșelată de Ionuț Mocăniță. Foto: Instagram

Dezvăluirea vine după ce comportamentul lui Ionuț din cadrul show-ului a provocat reacții puternice din partea Claudiei. Tânăra a mărturisit că a fost dezamăgită de ceea ce a descoperit și că nu se aștepta ca partenerul ei să ajungă într-o asemenea situație.

Ionuț Mocăniță: „Vreau să zic că da, am înșelat-o pe Claudia cu prietena ei”

În cele din urmă, Ionuț Mocăniță a decis să vorbească deschis despre cele întâmplate și să își recunoască greșeala. Acesta a explicat că experiența de a urmări emisiunea din postura de telespectator l-a făcut să înțeleagă mai bine cât de mult a greșit și că ar fi trebuit să își asume adevărul încă de la început.

„A sosit momentul să spun și eu ceva în online. Consider că am devenit public și trebuie să îmi asum niște greșeli. Vreau să zic că da, am înșelat-o pe Claudia cu prietena ei și nu a fost vorba numai de niște mesaje. Simt nevoia să îmi asum lucrurile astea public, pentru că am văzut și eu emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit. Întâi trebuia să îmi recunosc vina, fapt care m-a și copleșit, m-a făcut să fiu incoerent, să am atâtea greșeli gramaticale. Oricum, eu nu am făcut mai mult de șase clase în România și se vede. Nu e ca o scuză! (...)Îmi pare rău că nu mi-am asumat greșeala”, a spus Ionuț Mocăniță în mediul online.

Claudia Ion, dezvăluiri despre întâlnirea dintre iubitul ei și prietena sa

La rândul său, Claudia a povestit că suspiciunile au apărut cu aproximativ două săptămâni înainte de plecarea la Insula Iubirii. Atunci, tânăra a aflat că una dintre prietenele sale, pe care o cunoștea de aproximativ zece ani, schimbase mesaje cu Ionuț. Mai mult, cei doi s-ar fi întâlnit pentru a șterge conversațiile.

„Înainte să venim la Insulă, cu două săptămâni, l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei: «Uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț». S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele.”

„Am simțit că Ionuț nu s-a culcat cu ea”

Chiar dacă a aflat despre întâlnirea dintre cei doi, Claudia a spus că, la acel moment, a ales să creadă că iubitul ei nu a ajuns să aibă relații intime cu prietena sa. Totodată, declarațiile sale au arătat cât de dezamăgită era de femeia pe care o considera apropiată.

„Eu, cu sufletul meu așa, am simțit că Ionuț nu s-a culcat cu ea. Nu putea niciodată pe pământul ăsta, numai când mă gândesc la ea. Păi, știți cum suntem noi aici? Păpuși! N-a văzut ea niciodată pe pământul ăsta cât de urâtă e, să mă ierte Dumnezeu!”, a mai spus Claudia.