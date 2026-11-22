Minodora nu se teme de provocări, însă există câteva limite peste care nu ar trece nici măcar pentru o sumă impresionantă de bani. Care este alimentul pe care refuză să-l mănânce?

Minodora și soțul Liviu, la MasterChef Celebrity Foto: Pro TV

Minodora va participa la MasterChef Celebrity alături de soțul ei, Liviu, și a dezvăluit, cu acest prilej, că are preferințe culinare foarte bine stabilite și că anumite ingrediente nu au nicio șansă să ajungă în farfuria ei.

Minodora nu suportă limba cu măsline

Întrebată ce aliment nu ar accepta să guste nici măcar pentru un milion de euro, artista a avut un răspuns imediat: limba cu măsline. Preparatul, apreciat de unii dintre iubitorii bucătăriei tradiționale, nu se află deloc printre preferatele cântăreței.

Motivul?! Minodora nu este deloc atrasă de consumul de organe și spune că evită mai multe preparate din această categorie.

„Nu mănânc organe, nici ficat de pui, ficat de porc, de vită, pipote, inimi, limbă”, ne-a explicat artista.

Foto: Facebook

Nici grăsimea de la ceafă de porc nu-i place

Și nu este vorba doar despre o antipatie față de anumite rețete. Minodora are reguli clare inclusiv atunci când vine vorba despre preparate pe care, în mod obișnuit, foarte mulți români le consumă fără să stea pe gânduri.

De exemplu, chiar dacă îi place ceafa de porc, artista preferă exclusiv partea de carne și lasă deoparte grăsimea. Este atrasă de gustul pe care îl lasă preparatul în timpul gătirii, însă nu și de textura bucăților grase.

„Nici ceafa de porc nu mănânc decât partea de carne. Îmi place ce lasă zeama pe care o lasă ceafa, zaftul acela, dar nu mănânc grăsimea”, ne-a mai povestit ea.

Nici pielea de pui nu face excepție. Chiar dacă este bine rumenită și crocantă, artista nu este tentată să o guste.

„Nu mănânc piele de la pui, deci chiar dacă este prăjită și este crocantă”, a dezvăluit Minodora.

Cu asemenea preferințe, participarea la MasterChef Celebrity alături de soțul ei, Liviu, ar putea deveni o adevărată provocare. Într-o competiție în care concurenții sunt încurajați să descopere ingrediente noi și să iasă din zona de confort, artista ar putea ajunge în situația de a se confrunta chiar cu preparate pe care, în mod normal, le-ar refuza.

Rămâne de văzut cum va reacționa solista în fața provocărilor și dacă cei trei chefi vor reuși să o determine să-și depășească limitele culinare.

MasterChef Celebrity revine după 13 ani la PRO TV și VOYO, cu un sezon special în care vedetele gătesc alături de oameni apropiați. Pentru Minodora, competiția nu înseamnă doar să gătească bine, ci și să descopere cât de departe este dispusă să meargă atunci când vine vorba despre mâncare.