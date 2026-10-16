Minodora i-a cerut divorțul soțului ei, Papi. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor: „L-am văzut că era în genunchi”

Minodora a făcut dezvăluiri neașteptate despre căsnicia sa și a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a luat în calcul divorțul de soțul ei, Liviu Mihon, cunoscut drept Papi. Momentul dificil a apărut la scurt timp după nașterea fiului lor, Marco, când artista a trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional.

Minodora și Papi. Foto: Facebook

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, cântăreața a povestit ce a determinat-o să se gândească la despărțire și cum a reușit soțul ei să o facă să privească situația dintr-o altă perspectivă.

Minodora s-a gândit la divorț după nașterea fiului său

Minodora și Papi formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc, fiind parteneri atât în viața personală, cât și în cea profesională. Cei doi sunt împreună de peste 22 de ani și au un fiu, Marco.

Deși relația lor pare una solidă, artista a recunoscut că au existat și momente dificile, în care diferențele dintre ei și nemulțumirile acumulate au făcut-o să se gândească la divorț. Minodora a povestit că este posibil să fi trecut printr-o depresie postnatală.

În discuția cu Teo Trandafir, artista a recunoscut că, la un moment dat, chiar ea a fost cea care și-a dorit să pună capăt căsniciei. Minodora simțea că nu primește suficientă atenție și afecțiune din partea soțului său, iar nemulțumirile au făcut-o să reacționeze impulsiv.

„Nu-mi place și nu sunt de acord (n. r. cu divorțul). Sunt pe vechi, eu rău.”

„Ți-a trecut prin cap să divorțezi?”, a întrebat-o Teo Trandafir pe Minodora.

„Da, a fost. Eu, și chiar eu voiam, pentru că Papi nu era atent cu mine și nu mă iubea cum trebuia să mă iubească. Să mă mângâie, să fie foarte atent, să facem dragoste mai des, ca orice bărbat cu muierea lui. Pentru că era frică. Și el e și mai speriat de bombe așa, că e Rac și e timid, se timorează. Papi e așa și se închide în el, știi? Se, cumva.

Și eu eram mai tânără și nu eram foarte înțeleaptă. Da. Și mult mai vulcanică și mult mai «să fie cum vreau eu», că dacă eu vreau să fie așa, așa trebuie să fie. Și atunci am dat în depresie din aia de nebună și am zis: «Nu mă mai iubești și nu mai e totul OK și gata, divorțăm».”

„O fi fost aia depresie post-partum, crezi?”, a întrebat Teo.

„Poate să fie și aia. Acuma nu știu”, a răspuns Minodora.

Gestul lui Papi care a făcut-o pe Minodora să se răzgândească

Deși era hotărâtă să divorțeze, artista a povestit că reacția soțului ei a făcut-o să își reevalueze decizia. Papi s-a așezat în genunchi lângă canapeaua pe care stătea Minodora și i-a mărturisit că nu își poate imagina viața fără ea și fără fiul lor. Mai mult, i-a spus că, dacă ar ajunge să fie nevoit să plece din casă, și-ar construi o locuință în apropiere, pentru a putea rămâne aproape de familia sa.

„Dar da, și am fost și noi la pasul ăsta, dar știi ce mi-a... ce s-a întâmplat? Ca să vezi ce poate să facă sensibilitatea și ce poate să facă lucrul real. Papi s-a pus în genunchi lângă canapeaua mea, acolo, din living. Foarte speriat. Eram foarte... și pornită și vai.

Cert este că i-am spus lui Papi și eram așa pornită, dar pe altă planetă. M-a trezit când el s-a pus în genunchi la canapea și a zis așa, cu o față blândă și foarte corectă și clară: «Și dacă divorțezi de mine și mă dai afară din casă, eu oricum nu pot să trăiesc fără tine și fără băiat și o să-mi iau o casă, să-mi fac o casă aici, peste drum, lângă voi, să vă văd întotdeauna, să vă văd în permanență. Că eu fără voi nu exist. Eu nu pot să trăiesc fără voi».”

„Și când l-am văzut pe Papi că spune treaba asta, a fost ca o trezire”

Minodora a mărturisit că acel moment a avut un impact puternic asupra sa și a făcut-o să conștientizeze cât de departe ajunseseră lucrurile. Artista și-a dat seama că reacționase impulsiv și că trebuia să privească mai atent situația prin care treceau.

Cuvintele soțului au făcut-o să se gândească la familia pe care o construiseră împreună și la consecințele pe care le-ar fi putut avea o despărțire.

„Și treaba aia a fost foarte reală și așa... Și am zis: «Doamne», zic, «ce fac?», zic, «ce am făcut?» A fost ca un wake-up, deci m-am trezit.

Și când l-am văzut pe Papi că spune treaba asta, a fost ca o... ca o trezire, ca o palmă în cap, ca o palmă peste față, peste... Of, îmi pare rău, am zis, dar am... m-am adunat. Și mi-am zis în capul meu, în minte, în gândirea mea, am zis: «Of, trebuie să-mi revin, nu sunt OK, avem copilul, avem o casă frumoasă pe care am construit-o împreună. Este greu să construiești o casă, e greu să mai ai încredere în cineva, cum aveai tu în el și el în tine». Cineva... am un om.”

Minodora: „M-a deranjat foarte tare când l-am văzut că era în genunchi”

Minodora a mai explicat că unul dintre lucrurile care au contribuit la nemulțumirile sale a fost lipsa apropierii fizice în perioada de după naștere. Artista a interpretat inițial această distanțare ca pe un semn că soțul ei nu o mai iubea, însă ulterior a înțeles că temerile lui aveau legătură cu recuperarea sa după operația de cezariană.

„Și m-a deranjat foarte tare când l-am văzut că era în genunchi.

OK. Și m-a deranjat foarte tare când l-am văzut că era în genunchi. M-a deranjat situația în care l-am pus eu pe el. Mi s-a părut că nu e drept, pentru că el a zis: «Eu nu-ți acord atâta atenție... pentru care tu suferi atât de mult acum, nu pentru că nu te iubesc, dar ai cezariană, mi-e teamă cu operația, să nu te zdruncini dacă facem ceva».”