Se știe cine va prezenta Revelionul Antena 2027. Cele mai îndrăgite vedete vor petrece împreună și promit o noapte de neuitat. Cine sunt persoanele publice care se pregătesc să facă un mare show de Revelion.

Ce vedete vor prezenta Revelion Antena 2027? Foto: magnific.com

Antena 1 a dezvăluit echipa de prezentatori care va întreține atmosfera în noaptea dintre ani. Programul special „Revelion Antena 2027” va fi găzduit de trei vedete extrem de iubite de români.

Cine va prezenta Revelion Antena 2027

Românii au început deja numărătoarea inversă pentru petrecerea de Revelion. Antena pregătește o mega-petrecere pentru acest eveniment important al anului. De asemenea, vine cu invitați de seamă și nu cu unul, nici cu doi, ci cu trei prezentatori.

Este vorba despre Alina Pușcas, Răzvan Simion și Dani Oțil. Cei trei vor prezenta împreună Revelion Antena 2027. Aceștia vor avea misiunea de a-i însoți pe telespectatori în ultimele ore ale anului 2026 și la numărătoarea inversă pentru intrarea în 2027. Echipa mizează pe combinația dintre naturalețea și eleganța Alinei Pușcaș și umorul bine-cunoscutului duo format din Răzvan și Dani.

Potrivit postului TV, show-ul pregătit pentru noaptea de Revelion va include muzică, invitați speciali și momente de divertisment, urmând să fie difuzat simultan la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY, scrie a1.ro.

Din postările făcute deja pe rețelele de socializare, vedem că la petrecere vor fi foarte multe vedete prezente, precum: Georgiana Lobonț, Vasile Muraru, Valentina Fătu, Albano, Mălina Avasiloaie, Bella Santiago, Cornelia și Lupu Rednic, dar și Diana Matei și multe altele.

Prezentatorii de la Protevelion 2027

Românii care aleg să petreacă în fața televizoarelor nu se vor plictisi deloc în noaptea dintre ani. Și la Protevelion 2027 se anunță mare show. Reporterul Click! a fost prezent la filmări și a aflat că emisiunea de pe PRO TV va fi prezentată de Raluka și Pavel Bartoș.

Mai mult decât atât, Cătălin Oprișan și Drăcea vor avea un rol important în acest spectacol, și anume de „musafiri nepoftiți”. Cei doi vor urmări momentele invitaților și vor comenta ținutele, dansurile și distracția.

„Știți cei doi moșnegi din Muppets, care stăteau în balcon și comentau tot spectacolul? Ei bine, cam asta ne propunem și noi la PROTEVELION. O să fim cu ochii pe toată lumea, o să analizăm ținutele, dansurile, distracția și, mai ales, micile privilegii de care se bucură unii invitați”, a spus Cătălin Oprișan.