Lia Bugnar intervine în scandalul momentului, în care este implicat Felix Alexa, regizorul căruia i-au fost aduse mai multe acuzații de hărțuire și agresiune sexuală. Invitată în podcastul moderat de Gojira, actrița și scenarista a vorbit despre situația acestuia și despre o anchetă jurnalistică mai veche în care numele regizorului a fost menționat de mai multe femei.

Felix Alexa și Lia Bugnar Foto: YouTube/Arhiva Click!

Lia Bugnar a povestit și care a fost prima sa reacție atunci când a aflat despre acuzațiile apărute în urmă cu patru ani. Iată ce a declarat!

Lia Bugnar, despre acuzațiile care i-au fost aduse lui Felix Alexa în urmă cu patru ani

În timpul discuției, Lia Bugnar a amintit că Felix Alexa a fost subiectul unei investigații jurnalistice în urmă cu patru ani, în urma căreia mai multe femei au vorbit despre experiențele pe care le-ar fi avut cu regizorul în perioada în care acesta era profesor. Unele dintre acestea au ales să își păstreze anonimatul, în timp ce altele și-au făcut publică identitatea.

Lia: Acest coleg al nostru, Felix Alexa, care acum 4 ani a fost subiectul unei anchete jurnalistice, al unei investigații jurnalistice... Cert e că el a fost subiectul unei investigații jurnalistice, iar un număr de femei, o parte anonime și una sau două cu nume și prenume, au povestit că el le-a hărțuit în facultate, când era profesor.

Gojira: A, deci de asta a fost investigația jurnalistică. Nu e ca și cum nu știm de ce.

Lia: Acum 4 ani. Nu, eu nu știu de ce a mai fost chestia aia, pentru că se întâmplase cu 10-15 ani înainte. Ori ca Felix Alexa să rămână în memoria cuiva 15 ani, pentru mine e suprarealist, sincer.

Gojira: Sau e trauma atât de adâncă, încât nu s-a putut trece peste.

Lia: Păi da, după aceea, când auzeai întâmplările, erau totuși întâmplări din lumea teatrului absolut obișnuite, știi?

Gojira a contrazis-o pe Lia Bugnar: „Lumea teatrului ar trebui să se schimbe”

În continuarea discuției, Gojira a atras atenția asupra faptului că anumite comportamente nu ar trebui considerate normale doar pentru că se petrec frecvent într-un anumit mediu profesional. Acesta a vorbit despre raporturile de putere dintre profesori și studenți și despre influența pe care o poate avea o persoană aflată într-o poziție superioară asupra carierei unui om aflat la început de drum.

Gojira: Dacă în lumea teatrului sunt absolut obișnuite, nu înseamnă că sunt obișnuite într-un anume fel. E foarte clar că astea sunt niște întâmplări care țin de un patologic.

Lia: La ce te referi?

Gojira: Dacă prin întâmplări obișnuite din lumea teatrului se înțelege tipul acesta de relație abuzivă, de pe o poziție de putere și de decizie, influențând direct parcursul profesional al unui om situat ierarhic inferior, atunci lumea teatrului ar trebui să se schimbe.

Lia: E adevărat.

Gojira: Dacă Felix Alexa o să fie folosit drept exemplu public, îmi pare rău, ghinionul dumnealui. Dar asta nu înseamnă, indiferent de momentul în care s-au întâmplat lucrurile respective, că nu s-au întâmplat și că n-au lăsat urmări. Și cu atât mai mult mi-aș pune un semn de întrebare dacă, după multă vreme, cineva n-a putut să scape de urmările alea și au rămas amintirile vii. Pentru că, să mă ierți, Doamne, acum 15 ani contextul era cu totul altul. Și mi se pare că nu puteam vorbi la fel de detașat și corect despre lucrurile astea. În speță, despre implicațiile morale. Nu discutăm despre alea legale. Implicațiile morale. Are sens ce spun?

Ce relație are Lia Bugnar cu Felix Alexa și cum a reacționat când a citit ancheta jurnalistică

Ulterior, Lia Bugnar a explicat că nu are o relație apropiată cu Felix Alexa și că interacțiunile dintre ei au fost extrem de rare de-a lungul anilor. Actrița a povestit că, atunci când a citit investigația jurnalistică, a fost surprinsă de informațiile prezentate și a încercat să înțeleagă situațiile relatate de femeile respective.

Aceasta a amintit mai multe episoade prezentate în anchetă, printre care și povestea unei foste studente care ar fi fost hărțuită, dar și un alt incident care ar fi implicat o femeie cu care regizorul ar fi avut o relație sentimentală.

Lia Bugnar a explicat că, în momentul în care a citit și punctul de vedere al lui Felix Alexa, lucrurile i s-au părut mai nuanțate și a considerat că situațiile ar trebui analizate în detaliu de persoane competente.

Lia: Deci eu m-am mirat atunci că a existat acea anchetă. Am citit-o în detaliu. M-am mirat inițial. Am zis: „Ia uite, bă, Felix!”. Că îl știam așa, noi ne știm toți cu toți în lumea asta. Eu nu am niciun fel de prietenie sau relație cu Felix Alexa. Poate în 30 de ani am vorbit de cinci ori, patru fraze, să zic. Salutări politicoase și așa. Nici simpatie, nici antipatie, nimic. Chiar nimic.

Și zic: „Ia uite, bă, ce, ce așa?”. Le-am citit, mare parte anonime. Cine era cu nume și prenume, da, niște întâmplări așa, una dintre ele, o studentă hărțuită, nu știu ce. Zic: „Ia uite, bă, dar nu e... e urât, da?”. După care, cealaltă, cu niște cauciucuri tăiate, cu nu știu ce. O întâmplare de acum 14 ani, o întâmplare de acum 18 ani. Aia cu cauciucurile, care nu era studentă, dar era o iubită în viața omului.

Și după care vine răspunsul lui: „Eu cu aceste femei am avut relații de iubire”. Și din momentul în care una dintre părți zice: „A fost un profesor care m-a hărțuit”, și cealaltă parte zice: „Nu, a fost iubita mea o perioadă de timp”, pentru mine lucrurile se nuanțează. Că, OK, deci trebuie undeva cineva care se pricepe la lucrurile astea exact, să vadă ce a fost acolo.

Toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce a fost între ei. A zis-o Topârceanu, nu am zis-o eu. OK. Și trebuie văzute lucrurile în detaliu. Oricum, am zis: „Doamne ajută, cine e de vină să plătească”, așa.

Ce spune Lia Bugnar despre comisia de disciplină care a analizat cazul lui Felix Alexa

Spre finalul discuției, Lia Bugnar a revenit asupra subiectului și a vorbit despre perioada care a trecut de la publicarea anchetei jurnalistice. Actrița a amintit că Felix Alexa a fost cercetat și de o comisie de disciplină din cadrul facultății și a susținut că, în urma acestei proceduri, acesta nu ar fi fost găsit vinovat.

Lia Bugnar a făcut referire și la relația sentimentală despre care regizorul ar fi vorbit în apărarea sa, considerând că astfel de situații pot deveni complicate și că este dificil de stabilit exact ce s-a întâmplat între persoanele implicate. Totodată, aceasta a recunoscut că o analiză de specialitate ar fi necesară pentru a clarifica lucrurile.

Lia: Trec patru ani, arc peste timp, peste patru ani, timp în care Felix Alexa a fost supus unei comisii de disciplină din facultate. Au descoperit că nu era vinovat, pentru că probabil știau că a avut relații cu acea fată, că una era din facultate, că a avut relații cu ea și că, unde e amor, nu poți să te bagi foarte așa. Oricum, nu mai stătea în picioare ce zisese ea: un profesor care a hărțuit-o. Era un profesor iubit de ei care o fi hărțuit-o, dar habar n-am, că acum, și dacă ne apucăm de relații de amor, lucrurile se nuanțează.

Acolo trebuie să vină cineva care chiar se ocupă cu asta și să zică: „Tu ai fost mult mai groaznic decât tine și așa”. E greu de stabilit scorul. Se complică tare.