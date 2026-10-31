 Scandal la TNB! Felix Alexa, angajat oficial ca regizor, deși mai multe femei îl acuză de hărțuire și agresiuni sexuale
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Scandal la TNB! Felix Alexa, angajat oficial ca regizor, deși mai multe femei îl acuză de hărțuire și agresiuni sexuale

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Un scandal de proporții a izbucnit la Teatrul Național din București, după ce regizorul Felix Alexa a fost angajat permanent în cadrul instituției, în ciuda acuzațiilor de hărțuire și agresiune sexuală care i-au fost aduse în trecut.

Felix Alexa a ajuns regizor la TNB, deşi este acuzat de hărţuire şi agresiuni sexuale
Felix Alexa a ajuns regizor la TNB, deşi este acuzat de hărţuire şi agresiuni sexuale Foto: arhiva Click!

În timp ce mai multe foste studente și partenere au povestit experiențele prin care ar fi trecut, unii actori ai teatrului vorbesc despre umilințe și intimidări în timpul repetițiilor. Regizorul neagă acuzațiile și afirmă că este victima unei campanii îndreptate împotriva sa. Situația a atras și atenția Ministerului Culturii.

„Nu mai pot să ascult certuri şi scandaluri şi felul în care uneori umileşte anumiţi oameni la repetiţii”, menţionează Mihai Călin, actor TNB, potrivit Observator.

Declarația actorului vine în contextul nemulțumirilor apărute după angajarea oficială a lui Felix Alexa la Teatrul Național București. Regizorul colaborează cu instituția de 35 de ani și a montat aici 21 de spectacole, însă noua sa poziție a stârnit reacții negative în rândul unor colegi.

„E urât, e murdar, nu ar avea ce căuta omul ăla acolo. Ar trebui să se întâmple ceva legat de toate aceste acuzaţii şi tot scandalul ăsta”, spune Cosmina Dobrotă, actriță.

Primele acuzații au apărut în 2022

În urmă cu patru ani, mai multe foste studente și partenere ale regizorului au făcut publice, în cadrul unei investigații jurnalistice, acuzații de hărțuire, agresiune sexuală și amenințări legate de cariera profesională.

„M-a sărutat. Fără acordul meu. Eu m-am panicat foarte tare, el fiind profesorul meu coordonator de master. Şi înainte să plec, m-a mai sărutat odată. M-a împins în uşă când voiam să ies”, povesteşte Bianca Stânea, fostă asistentă de regie a lui Felix Alexa.

O altă mărturie, publicată pe rețelele sociale, a atras recent atenția internauților. O tânără actriță susține că profesorul ar fi amenințat-o că nu va mai putea lucra în domeniu, după ce a refuzat invitația acestuia de a lua cina împreună.

„Nenea profu mi-a zis așa, citez: cât o să țină de mine, n-o să faci meseria asta. Tocmai refuzasem să ies cu el la cină. Faptul că vorbesc niște multe femei și cam au aceeași poveste, e doar o mare coincidență, nu se admite la dosar”, spune o persoană pe rețelele sociale.

De cealaltă parte, Felix Alexa respinge acuzațiile care i se aduc.

„E, cum să zic, dorinţa unora de a scoate la iveală nişte lucruri care multe, multe sunt neadevărate”, spune Felix Alexa, regizor.

Printre cei care au comentat situația se numără și actorul Marius Manole, care afirmă că nu a observat un comportament abuziv din partea regizorului în perioada în care au lucrat împreună.

„În 15-20 de ani, eu nu am văzut un comportament abuziv făcut la adresa mea sau a colegilor mei”, menţionează Marius Manole, actor.

Angajarea lui Felix Alexa a devenit posibilă după ce un post de regizor a rămas vacant. Reprezentanții teatrului susțin că decizia a fost aprobată de organismele de conducere ale instituției.

„A fost angajat cu acceptul consiliului artistic şi al celuilalt consiliu Administrativ”, spune Marius Bodochi, director artistic TNB.

Ce explicații a oferit conducerea TNB

Într-un comunicat publicat pe Facebook, conducerea Teatrului Național a precizat că acuzațiile la adresa regizorului au fost analizate înainte de angajare. Potrivit reprezentanților instituției, Felix Alexa nu figurează în registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale.

„Reprezintă o decizie a mea, discutată și agreată de Consiliul artistic al TNB (...) Felix Alexa nu figurează în registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale. (...) Suntem împreună vigilenți cu privire la orice derapaje care ar putea apărea”.

Regizorul continuă să predea și la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, unde ocupă în continuare un post de profesor de regie de teatru.

În decembrie 2022, Comisia de Etică a universității a încheiat verificările în acest caz fără să constate abateri.

„Victimele care au fost atunci nu au venit în universitate să spună nimic. Nu au depus vreo plângere. Nu avem nimic oficial”, explică Diana Păcurar, prorector UNATC.

Bianca Stânea susține însă că fostele studente nu au știut ce demersuri pot face și nici nu au beneficiat de sprijin pentru a vorbi despre experiențele lor.

„Nouă ne era frică. Nu ştiam exact ce e codul de etică, ce resurse avem. N-am avut niciun fel de protecţie. Niciun fel de nimic! Eu aveam 20 şi ceva de ani, el în continuare merge acolo şi toată lumea ştie", explică Bianca Stânea, fostă asistentă de regie a lui Felix Alexa.

Teama de eventuale consecințe îi poate împiedica și pe actualii studenți să vorbească despre astfel de situații.

„Dacă aş păţi aşa ceva...Mi-ar fi frică şi că aş putea să fiu certată sau să se întoarcă împotriva mea. Cred că studenţi au o ruşine în a vorbi mai explicit despre lucrurile astea”, spun studenții.

Scandalul a determinat și o reacție din partea Ministerului Culturii. Ministra a anunțat că instituțiile din subordine vor aplica o politică de toleranță zero față de hărțuire și abuz și a încurajat persoanele care se confruntă cu astfel de situații să le semnaleze.

„Vom aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz (...) Încurajez toate persoanele care se confruntă cu astfel de situații în cadrul acestor instituții să le semnaleze la adresa sesizarihartuire@cultura.ro”.

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