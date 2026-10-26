 Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de abuzuri sexuale de șapte studente. Cine este avocatul său: „Este o lovitură”
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Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de abuzuri sexuale de șapte studente. Cine este avocatul său: „Este o lovitură”

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Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader, lector universitar și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, de abuzuri sexuale și comportamente incompatibile cu statutul său academic. 

Alexandru Toader si tatal sau, Tudorel Toader
Foto: Facebook/Comitetul Central

Cine îl apără pe Alexandru Toader în dosar

Alexandru Toader, lector la disciplina Drept Civil, este acuzat că ar fi depășit în repetate rânduri limitele relației profesor-student, comportamentul său evoluând, potrivit procurorilor, de la gesturi și remarci nepotrivite la agresiuni sexuale și chiar viol.

Anchetatorii susțin că au identificat în total șapte presupuse victime și că documentarea cazului s-a desfășurat pe parcursul unui an.

În acest caz, apărarea lui Alexandru Toader este asigurată inclusiv de tatăl său, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acesta a susținut public că ancheta ar reprezenta „o lovitură” îndreptată împotriva sa. Potrivit Pro Tv, contactați de televiziune, avocații nu au comentat subiectul.

Acuzațiile aduse lui Alexandru Toader

Ionuț Alexandru Toader era titularul disciplinei Drept civil, fiind perceput în mediul universitar drept un profesor sobru, autoritar și extrem de exigent. Potrivit referatului întocmit de Parchet, apropierea de studentă a început în momentul în care aceasta a fost nevoită să refacă materia, tânăra confruntându-se la cursuri cu blocaje emoționale vizibile și dificultăți de a vorbi în public.

După un seminar, profesorul i-a cerut să rămână singură în sală, întrebând-o de ce îi tremură vocea. Când fata i-a mărturisit temerile legate de discursul public, Toader i-a sugerat direct că terapia nu este o soluție și că astfel de probleme se reglează „altfel”, apelând la gesturi cu tentă neadecvată.

Ulterior, i-a cerut contul personal de Instagram, pretextând că o comunicare mai apropiată o va ajuta să scape de trac, începând să-i transmită mesaje chiar și la primele ore ale dimineții, între 05:00 și 06:00.

Invitații în afara orelor de curs

Presiunea a culminat pe 8 noiembrie 2022, când universitarul a invitat-o la propriul birou notarial, fără vreo justificare legată de cursuri. De teama că un refuz ar duce automat la picarea examenului, studenta a acceptat întrevederea.

Când a ajuns la destinație, clădirea era complet pustie, iar luminile erau aproape toate stinse. Profesorul i-a turnat un pahar cu rom, a început să discute despre călătorii, aspecte din intimitate și fantezii personale, momentul degenerând rapid într-o agresiune fizică nesolicitată.

Conform probatoriului, victima a rămas paralizată de frică, considerând că cedarea era „un preț de plătit” pentru a nu-și îngropa șansele de absolvire.

Imediat după incident, tânăra s-a refugiat la prietenele sale, martorele consemnând că aceasta era profund zdruncinată, plângea necontrolat și se afla într-o stare de agitație extremă, potrivit cancan.ro.

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