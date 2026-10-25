Ce apare scris în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”

Referatul prin care procurorii au solicitat și obținut mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile descrie mecanismul de manipulare psihologică și abuz de autoritate prin care cadrul didactic ar fi forțat o tânără studentă să îi accepte avansurile intime.

Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader Foto: facebook

Anchetatorii documentează pas cu pas două episoade tulburătoare consumate în noiembrie 2022, în urma cărora victima a trăit un adevărat blocaj emoțional și a ales să își abandoneze complet viitorul academic.

Mesaje la 5 dimineața și vizită cu luminile stinse la biroul notarial

Ionuț Alexandru Toader era titularul disciplinei Drept civil, fiind perceput în mediul universitar drept un profesor sobru, autoritar și extrem de exigent. Potrivit referatului întocmit de Parchet, apropierea de studentă a început în momentul în care aceasta a fost nevoită să refacă materia, tânăra confruntându-se la cursuri cu blocaje emoționale vizibile și dificultăți de a vorbi în public.

După un seminar, profesorul i-a cerut să rămână singură în sală, întrebând-o de ce îi tremură vocea. Când fata i-a mărturisit temerile legate de discursul public, Toader i-a sugerat direct că terapia nu este o soluție și că astfel de probleme se reglează „altfel”, apelând la gesturi cu tentă neadecvată. Ulterior, i-a cerut contul personal de Instagram, pretextând că o comunicare mai apropiată o va ajuta să scape de trac, începând să-i transmită mesaje chiar și la primele ore ale dimineții, între 05:00 și 06:00.

Presiunea a culminat pe 8 noiembrie 2022, când universitarul a invitat-o la propriul birou notarial, fără vreo justificare legată de cursuri. De teama că un refuz ar duce automat la picarea examenului, studenta a acceptat întrevederea.

Când a ajuns la destinație, clădirea era complet pustie, iar luminile erau aproape toate stinse. Profesorul i-a turnat un pahar cu rom, a început să discute despre călătorii, aspecte din intimitate și fantezii personale, momentul degenerând rapid într-o agresiune fizică nesolicitată.

Conform probatoriului, victima a rămas paralizată de frică, considerând că cedarea era „un preț de plătit” pentru a nu-și îngropa șansele de absolvire. Imediat după incident, tânăra s-a refugiat la prietenele sale, martorele consemnând că aceasta era profund zdruncinată, plângea necontrolat și se afla într-o stare de agitație extremă, potrivit cancan.ro.

Al doilea episod în biroul de la facultate: reproșuri pentru manichiură și abandonul studiilor

Comportamentul abuziv a continuat câteva zile mai târziu. Pe 15 noiembrie 2022, imediat după susținerea unui test, Alexandru Toader a chemat-o din nou pe tânără, de această dată în biroul său didactic de la Facultatea de Drept.

Sub pretextul analizării lucrării scrise, profesorul a umilit-o, reproșându-i că nu este suficient pregătită și acuzând-o ironic că „a preferat să meargă la manichiură” în loc să învețe. Discuția s-a încheiat cu o nouă atingere fizică împotriva voinței sale. Martorii audiați de anchetatori au declarat că, după această a doua întrevedere, studenta a căzut într-o stare de epuizare psihică totală, devenind retrasă și complet necomunicativă.

Conștientă că autoritatea profesorului îi bloca orice posibilitate de a promova corect materia fără a fi supusă altor abuzuri, tânăra a luat o decizie radicală. În jurul datelor de 18-19 noiembrie 2022, și-a anunțat colegele că renunță definitiv la Facultatea de Drept, și-a strâns lucrurile și s-a întors acasă la părinți, alegând abandonul universitar ca unică salvare dintr-un cerc de presiuni insuportabile.