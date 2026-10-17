Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile

Alina Pușcău a primit un diagnostic crunt la acest început de an. Medicii i-au spus că are cancer la sân, în corpul ei fiind prezente mai multe tumori. Recent, vedeta a mărturisit cu lacrimi în ochi că s-a vindecat. Tratamentele au fost urmate la o clinică din California, care au costat peste un milion de dolari. Cine a achitat.

Alina Pușcău. Foto: Instagram

Fotomodelul a trecut prin clipe extrem de grele de când a aflat că are cancer la sân. Aceasta a încercat mai multe tratamente, însă nu au avut efectele așteptate. Astfel, în vară, a plecat în California, acolo unde i-a fost prescrisă o schemă nouă. Costurile nu au fost deloc mici.

Cine a plătit tratamentul Alinei Pușcău, împotriva cancerului

Tratamentul Alinei Pușcău împotriva cancerului a costat peste un milion de dolari. Astfel, vedeta a explicat și cum s-a descurcat cu aceste cheltuieli. Fotomodelul a mărturisit că nu a fost nevoită să plătească pentru el, pentru că beneficiază de o asigurare medicală în Statele Unite. De asemenea, ea a menționat că tratamentul include trei medicamente foarte scumpe. Alina Pușcău a menționat că ar fi fost mai ieftin în România.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.

Alina Pușcău s-a vindecat

În urmă cu două săptămâni, Alina Pușcău a dat vestea cea mare: s-a vindecat. Cele 11 tumori pe care le avea în zona sânilor și a axilei nu mai sunt vizibile. Medicii i-au efectuat un PET-CT, investigație care arată în ce măsură și-a făcut tratamentul efectul. Cu toate acestea, medicii au observat un punct în zona sânului, a cărui natură nu a putut fi stabilită încă.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

Boala ajunsese la oase

Situația a fost una complicată, deoarece tumorile aveau dimensiuni considerabile, iar cancerul ajunsese inclusiv la oase. În acest context, ea este extrem de recunoscătoare că a reușit să treacă peste această boală.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred... sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.