Irisha trăiește o nouă poveste de dragoste și pare mai fericită ca niciodată! După despărțirea de afaceristul italian Domenico Perri, care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, influencerița și-a refăcut viața sentimentală și este implicată într-o nouă relație.

Irisha a vorbit despre noua sa relație. Foto: click.ro

Deși preferă să își țină partenerul departe de lumina reflectoarelor, vedeta a oferit câteva detalii despre bărbatul care i-a cucerit inima și despre felul în care evoluează povestea lor de iubire.

Ce spune Irisha despre relația în care se află

Invitată să vorbească despre viața personală, Irisha a recunoscut că traversează o perioadă frumoasă și că are alături un bărbat cu care se înțelege foarte bine. Cei doi au programe încărcate, motiv pentru care nu reușesc să petreacă atât de mult timp împreună pe cât și-ar dori. Cu toate acestea, influencerița spune că sunt fericiți și încearcă să profite de fiecare moment liber.

„Se întâmplă lucruri frumoase în viața mea personală. Sunt, într-adevăr, cu cineva, mă simt foarte bine, ne simțim foarte bine împreună. Nu ne-am mai văzut de vreo săptămână, pentru că n-am apucat. Proiectele sunt foarte multe și la mine, și la el. Și atunci încercăm să facem față, ne vedem în timpul liber și suntem fericiți până aici”, a povestit influencerița pentru Cancan.ro.

Irisha își ține iubitul departe de lumea mondenă

Chiar dacă este o persoană cunoscută în mediul online, Irisha nu își dorește ca noua relație să fie în centrul atenției publice. Partenerul său nu activează în showbiz, iar influencerița consideră că acest lucru reprezintă un avantaj pentru amândoi. Fiecare are propriul domeniu de activitate, iar atunci când se întâlnesc își povestesc despre proiectele și experiențele profesionale.

„Nu are nicio legătură cu showbizul. Deci nu este din showbiz și, slavă Domnului, viețile noastre profesionale nu se intersectează în punctul acesta. Când ne vedem, ne povestim: el îmi povestește din domeniul lui, eu îi povestesc din domeniul meu și se bucură foarte mult pentru mine, iar eu pentru el. Așa evoluează relația noastră până în punctul acesta.”

Mai mult, influencerița a lăsat să se înțeleagă că relația este una serioasă, mai ales că cei doi se apropie de împlinirea unui an împreună. Întrebată despre durata poveștii lor de iubire, aceasta a făcut o remarcă prin care a sugerat că lucrurile sunt serioase între ei.

„Dacă facem aproape un an, zic eu că nu e distracție.”

Irisha, o nouă poveste de dragoste după despărțirea de Domenico Perri

Nu este prima dată când Irisha vorbește despre noul bărbat din viața sa. În urmă cu câteva săptămâni, influencerița confirma că iubește din nou și explica de ce a avut nevoie de o perioadă mai lungă înainte de a începe o altă relație. După despărțirea de fostul partener, aceasta și-a dorit să depășească experiențele dureroase și să nu ducă eventualele răni emoționale în următoarea poveste de iubire.

„Este cineva în viața mea! A trecut un an și jumătate de când m-am despărțit! Dar am vrut să vindec, să zic așa, tot ce era de vindecat din cealaltă relație, ca următoarea să nu resimtă traumele sau lucrurile din trecut care se întâmplaseră rău în cealaltă relație. De aceea am așteptat atât! Acum pot spune că sunt vindecată, dublu vindecată”, a declarat artista pentru Spynews.ro.