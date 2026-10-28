Cine este bărbatul care a făcut-o pe Irisha să creadă din nou în iubire: „Totul e diferit”

După o perioadă în care a preferat să stea departe de o nouă relație, Irisha pare să fi găsit din nou fericirea în dragoste. Artista a dezvăluit pentru prima dată că există un bărbat în viața ei și a explicat de ce a ales să îi ofere o șansă. La un an și jumătate de la despărțirea de afaceristul italian Domenico Perri, influencerița spune că și-a acordat timpul necesar pentru a depăși experiențele din trecut și pentru a începe o nouă poveste cu mai multă încredere.

Irisha Foto: Arhivă

Irisha, pregătită pentru o nouă relație după despărțirea de Domenico Perri

Irisha a fost în atenția presei mondene în perioada în care forma un cuplu cu milionarul italian Domenico Perri. Despre afacerist se scria la acea vreme că era căsătorit și avea doi copii, iar relația lor a fost una intens mediatizată.

După despărțirea din 2025, artista a ales să se concentreze asupra propriei persoane, fără să se grăbească să intre într-o altă relație. Pentru ea, această perioadă a însemnat o ocazie de a-și înțelege mai bine experiențele și de a lăsa în urmă lucrurile care au afectat-o.

Acum, la un an și jumătate de la separare, Irisha a confirmat că un alt bărbat a apărut în viața ei. Artista a explicat că a vrut să se asigure că trecutul nu va influența negativ o viitoare poveste de iubire.

„Este cineva în viața mea! A trecut un an și jumătate de când m-am despărțit! Dar am vrut să vindec, să zic așa, tot ce era de vindecat din cealaltă relație, ca următoarea să nu resimtă traumele sau lucrurile din trecut care se întâmplaseră rău în cealaltă relație. De aceea am așteptat atât! Acum pot spune că sunt vindecată, dublu vindecată”, a declarat artista pentru spynews.ro.

Ce a avut diferit noul iubit al artistei

De obicei discretă în privința vieții sentimentale, Irisha a făcut de această dată o excepție și a vorbit despre motivele care au determinat-o să îi acorde o șansă actualului partener.

Potrivit artistei, diferențele față de relațiile anterioare sunt evidente, de la modul în care noul bărbat gândește și se comportă până la felul în care a abordat-o. Irisha a lăsat să se înțeleagă că tocmai această atitudine diferită a făcut-o să privească relația cu alți ochi.

„Ce a avut diferit, de i-am acordat lui o șansă? Totul! Totul e diferit. Absolut totul. Adică, de la felul în care gândește, felul în care se poartă, felul în care m-a abordat! Totul este foarte diferit, e foarte diferit de tot ce a existat”, a explicat artista.

Deși nu a oferit prea multe informații despre identitatea noului partener, declarațiile sale arată că Irisha privește această poveste ca pe un început diferit de ceea ce a trăit până acum. Artista preferă, cel puțin deocamdată, să păstreze discreția în ceea ce privește detaliile relației.

Lecția pe care a învățat-o Irisha după relația cu milionarul italian

Experiențele sentimentale din trecut au făcut-o pe Irisha să își schimbe perspectiva asupra propriei fericiri. După despărțirea de Domenico Perri, artista spune că a învățat să se iubească și să se respecte mai mult, acordând prioritate propriilor dorințe și visuri.

În prezent, aceasta afirmă că se simte exact acolo unde își dorește să fie și că decizia de a-și urma instinctul a ajutat-o să ajungă în acest punct. Pentru ea, concentrarea asupra propriei persoane a fost esențială înainte de a face loc unui nou partener în viața sa.

„Sunt acolo unde vreau să fiu, sunt exact acolo unde vreau să fiu. Știu că poate sună clișeu, poate sună lipsit de modestie, dar chiar acolo sunt. Nu știu, cred că mi-am urmat inima, sufletul, mi-am urmat ceea ce-mi place să fac, mi-am urmat visurile, mi-am urmat instinctul. M-am concentrat pe mine, da, focusul, focusul a fost pe mine și pe fericirea mea. Da, și când tu faci totul pentru tine, și Universul, și Dumnezeu lucrează pentru tine. Mă iubesc, mă respect și toate astea se întâmplă și din exterior”, a mărturisit Irisha.