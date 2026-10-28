Rebecca Toma, cea mai tânără dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, adevărul despre controversele pe care le-a stârnit în Thailanda! „E real sută la sută totul”

Rebecca Toma este cea mai tânără dintre ispitele feminine ale sezonului 10 „Insula Iubirii”. Are 24 de ani, vine din Craiova și nu se află la prima apariție într-un reality show. Rebecca a participat și în sezonul 3 al emisiunii „Casa iubirii”, unde s-a apropiat de Antoni.

În vârstă de 25 de ani, ispita Rebecca Toma a petrecut o mare parte din viață în Italia, țară în care s-a stabilit alături de familia ei încă din copilărie. Acolo și-a făcut studiile și a început să își contureze stilul de viață, însă dorința de afirmare și divorțul părinților au readus-o în România.

A absolvit Facultatea de Jurnalism și vrea să-și continue studiile la București, în timp ce își construiește un parcurs profesional în media. Înainte de a deveni cunoscută pe micile ecrane și de a capta atenția publicului, Rebecca a cochetat și cu modelingul.

Foto: Facebook

Ispita Rebecca a stârnit conflicte pe insulă

În cadrul show-ului filmat în Thailanda, prezența Rebeccăi a stârnit rapid reacții intense. La intrarea în emisiune, a ieșit la iveală faptul că ea și concurentul Ionuț Mocăniță se cunoșteau deja dinainte de filmări, lucru care a atras atenția celorlalți participanți.

Rebecca a fost implicată în momente tensionate și replici tăioase la ceremonii, având discuții aprinse cu alte concurente sau ispite, precum Armina Andrei și Claudia Ion.

Foto: click.ro

Click!: Rebecca, cum e să fii cea mai tânără ispită?

Rebecca Toma: Da, eu am fost pentru prima dată la „Insula Iubirii” și pot să spun că a fost o provocare foarte interesantă să fiu ispită. Mi-a fost puțin teamă, sincer, pentru că eu am fost cea mai mică dintre fetele ispite. Aveam doar 24 de ani când am filmat, dar între timp am făcut și eu 25 de ani.

Mi-a fost puțin teamă că poate nu fac față. Dar, eu cred că m-am descurcat perfect, mai ales pentru o fată de vârsta mea.

Click!: De ce ce ai vrut tu de fapt să vii la „Insula Iubirii”? Știu că ai participat și la „Casa Iubirii”, erai oarecum obișnuită cu televiziunea…

Rebecca Toma: Mi-am dorit foarte mult pentru că sunt fana emisiunii „Insula Iubirii”. M-am uitat cred că din sezonul doi și acum îmi doream foarte mult să văd dacă mă pot descurca și eu. Și, dacă tot n-am o relație în prezent, am zis să mă duc acolo ca ispită. Ca și cuplu n-aș fi mers sincer pentru că testul acesta mi se pare dificil. Părerea mea că, dacă treci de testul acesta cu brio de la Insulă, înseamnă că și în realitate totul ok în cuplul vostru.

Click!: A fost greu, a fost ușor să despărți cuplurile?

Rebecca Toma: Depinde cât de sudat este cuplu respectiv și dacă există probleme acolo. Eu cred că ceea ce contează foarte mult este dacă ai într-adevăr o conexiune reală cu persoana respectivă.

„Ne-am apropiat și chiar au rămas legături între noi”

Click!: Cum ți s-a părut experiența per total?

Rebecca Toma: Sezonul acesta a fost unul incendiar pentru că avem și dramă, și iubire, și bârfă, și distracție, și plânsete, și povești de viață. Nu știu pe insula fetelor cum a fost, dar pe insula băieților noi am împărtășit chiar povești personale unii cu alții, ne-am cunoscut mult mai bine ca să zic așa și ne-am apropiat și chiar au rămas anumite legături între noi.

Mi-a plăcut toată experiența, nu pot să zic un lucru care nu mi-a plăcut. Am avut mâncare, distracție, muzică și soare, deci practic nu aveai ce să nu-ți placă. Și, nu a fost ca și cum am trăit într-un serial, ca să zic așa, a fost real sută la sută tot ce am trăit acolo. De multe ori primim întrebarea asta: dacă este real sau nu nu este real sută la sută ce se întâmplă acolo?! Este! E o experiență de neuitat pentru toți!